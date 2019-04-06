06 Nisan 2019 Cumartesi27 Recep 1440
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AK Parti, İstanbul'da sayımlarda ulaşılan son rakamı açıkladı

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz basın toplantısı düzenledi. Yavuz, İstanbul'da bugün itibariyle AK Parti adına yazılan oy sayısının 13 bin 969'a ulaştığını, AK Parti ile CHP arasındaki farkın 18 binin altına indiğini açkladı.
AK Parti, İstanbul'da sayımlarda ulaşılan son rakamı açıkladı
AK Parti, İstanbul'da sayımlarda ulaşılan son rakamı açıkladı AK Parti, İstanbul'da sayımlarda ulaşılan son rakamı açıkladı AK Parti, İstanbul'da sayımlarda ulaşılan son rakamı açıkladı

Ali İhsan Yavuz'un açıklamalarından satırbaşları:

 

4 İLÇEDE OYLARIN TAMAMI SAYILIYOR

Şu anda İstanbul'un 4 ilçesinde, İlçe Seçim Kurulu kararları sonucu oyların tamamı sayılıyor. Bunlar Çatalca, Silivri, Maltepe ve Çekmeköy.

 

2 İLÇEDE İSE SADECE BİRER SEÇİM KURULUNDA OYLARIN TAMAMI SAYILIYOR

İki ilçemizde de sadece birer seçim kurulunda oyların tamamı sayılıyor. Yani Kartal'ın 2. İlçe Seçim Kurulu'nda ve Ataşehir'in 2. İlçe Seçim Kurulu'nda oyların tamamı sayılıyor.

33 İLÇEDE SADECE GEÇERSİZ OYLAR SAYILIYOR

Kalan 33 ilçede, sadece geçersiz oyların sayımı var. Ancak İl Seçim Kurulu kararı gereğince, torbada maddi eksiklikler varsa, o durumda da torbanın tamamının sayımı yoluna gidiliyor.

"BU SÜREÇ YARGI GÖZETİMİNDE GERÇEKLEŞİYOR VE HER PARTİNİN TEMSİLCİSİ DE ORADA BULUNUYOR"

Şu anda işleyen bir yargı süreci var. Bu, bütün partilerin yasal hakkıdır ve her parti bu hakkı kullanıyor. Biz de bu hakkımızı kullanıyoruz. Yine bu hak, son derece şeffaf ve son derece aleni bir şekilde işliyor ve yerine getiriliyor.

Mesela tüm bu süreçler yargı gözetiminde yapılıyor. Bu süreçler işlerken aynı zamanda her partinin temsilcisi de orada bulunuyor. Gözlemci olarak o sayıma katılıyor.

"SEÇİMLER 1 GÜNDE BİTİYOR DA, BU SÜREÇ NEDEN BU KADAR UZUYOR" SORUSU

Zaman zaman soruluyor. "Seçimler bir günde yapılıyor da, bu iş neden bu kadar uzuyor" diye. Seçim günü 31 bin sandığın her birinde sandık kurulu vardı ve hepsini ayrı ayrı kişiler sayıyordu. Oysa şimdi bu işi sandık kurulları değil, seçim kurulları yapıyor ve bütün sandıkları tek bir kurul sayıyor. Onun için iş uzuyor.

"SÜREÇ BİZİ HAKLI ÇIKARMAYA DEVAM EDİYOR"

Biz, ilk günden beri bir takım hata, suistimal ve usulsüzlüklerin olduğundan bahsediyoruz. Süreç, bizi haklı çıkarmaya devam ediyor. Hatta CHP bile artık kabul etmiş gibi görünüyor. Her şey kamuoyunun karşısında cereyan ediyor.

"ARTIK BUNU CHP DE KABUL EDİYOR"

"Bu 29 bin fark hiç kapanmaz" denirken, şimdi "elbette yanlışlıklar var ama biz yine de şu kadar oyla kazanırız"a geldiler. Demek ki artık bir takım hataların, suistimallerin, usulsüzlüklerin olduğunu CHP de kabul ediyor.

Biz bugüne kadar sizleri, kamuoyunu hiç yanıltmadık. Olanı söyledik. Dedik ki, gerçek ortaya çıksın. Herkes de sonucu bilsin ve kabullensin. Kim hangi partiye oy vermişse, o oy oraya kaydedilsin dedik.

AK PARTİ LEHİNE KAYDA GEÇEN OY SAYISI 13 BİN 969 OLDU

1 Nisan'dan itibaren, itiraz veya maddi hatanın düzeltilmesi sonucu, AK Parti lehine yazılan oy miktarı 11 bin 109 demiştik dün. Bugün AK Parti lehine kayda geçtiği sayı 13 bin 969 olmuştur.

Uğraşımız devam edecek, çalışmalarımız devam edecek ve göreceksiniz, çok daha farklı rakamlara ulaşmış olacağız.

İMAMOĞLU'NUN "FARK 17 BİN'İN ALTINA DÜŞMEZ, DÜŞEMEZ" İDDİASINA CEVAP

Ama Ekrem İmamoğlu, "fark 29 bindir, buradan aşağı gelmez" de demişti. Ne olduysa, burada da o olacak.

ŞU ANA KADAR SANDIKLARIN NE KADARI AÇILDI?

Bu sandıkların sayısı çok fazla değil. 2 bin küsür sandıktan bahsedebiliriz. Açılan sandıkların miktarı da üçte biri bile değil. O da geçersiz oylar. Daha, tamamı sayılacak olan sandıklar var ve bizim taleplerimiz olacak. Yani buradan baktığımızda, açılan, kayda geçen sandık miktarı son derece az diyebiliriz. Yani oran olarak çok düşük.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Birkaç türlü yürütüyoruz bu çalışmayı. Birincisi, maddi hataların düzeltilmesi yoluyla oyları gerçek sahiplerine döndürtüyoruz. Bu nasıl oluyor? Sandık sayım sonuç cetvelinde farklı rakam, sandık sonuç tutanağında farklı rakam olduğunu tespit ettiysek, bunları "maddi hata düzeltimi" yoluyla düzelttiriyoruz.

Biz talep ediyoruz, yargı gözetimindeki seçim kurulları düzeltiyor ve kayda geçiyor. İlçe seçim kurulu düzeltiyor, kayda geçiyor. YSK'nın sayfasından biz görüyoruz, CHP görüyor, MHP görüyor, diğer partiler de görüyor.

Biz, sistemi hep metheden açıklamalar yaptık geçmişte biliyorsunuz. Çünkü 2014'ten itibaren her türden evrak mutlaka YSK'nın sitesinde partilerin erişimine açıldı. Elbette hatalar, suistimaller yapılabilir. Ama bu sistemde, hele 2014'ten sonra YSK'nın aldığı bu karardan sonra, partilerin bunları bilme hakkı var. Bir de böyle olmasaydı, şu anda el yordamıyla çok daha fazla uğraşacaktık.

İkincisi, sandık sonuç tutanaklarında da bir takım kaydırmaların olduğunu gördük yer yer. AK Parti'nin aldığı oy başka bir partiye kaydırılmış mesela. Hatta o kadarını gördük ki, bu verilere esas teşkil eden sayım döküm cetvelinin boş olduğunu gördük. Çelişkili olduğunu gördük. Birçok şey gördük. Bunları düzeltiyoruz. Doğru. Ama bir de bunları yapanlar var. Bu belgeleri hazırlayanlar var. Ya da hazırlanmış olan doğru belgeyi kenara koyarak, seçim kurulunun sayfasına taratıp başka belgeyi girenler var. Şimdi bunları düzeltiyoruz. Sonra ise ceza hukuku ve seçim hukuku açısından kim sorumluysa onlar değerlendirilecek ve gereken yapılacaktır. Biz de bu işin takipçisi olacağız.

Üçüncüsü de, geçersiz oylara ilişkin bir süreç var. 33 ilçede böyle gidiyor. Bir de tüm oyların sayımına ilişkin talebimiz vardı. 4 ilçede tamamen, 2 ilçede de kısmen sayım yapılıyor.

Tüm bunlardan ortaya çıkan sonuçtur bu 13 bin 969 oy. 

FARK 18 BİNİN ALTINA İNDİ

AK Parti ile CHP arasındaki oy farkı şu anda 18 binin altına indi. 29 binlerden 18 binin altına inen bir farktan bahsediyoruz.

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