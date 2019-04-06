06 Nisan 2019 Cumartesi27 Recep 1440
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İstanbul'da 21 bin seçmen skandalı!

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AK Parti'nin seçimin iptalini istediği Büyükçekmece'de büyük sahtekarlığın detayları ortaya çıktı.
İstanbul'da 21 bin seçmen skandalı!
İstanbul'da 21 bin seçmen skandalı! İstanbul'da 21 bin seçmen skandalı! İstanbul'da 21 bin seçmen skandalı!

31 Mart Yerel Seçimleri'nde oy kaydırmalar ve diğer maddi hatalar nedeniyle yeniden sayımlar ve geçersiz oyların sayımları sürerken Büyükçekmece'de ayrı bir skandal dikkat çekiyor.

 

21 BİN USULSÜZ SEÇMEN KAYDI YAPAN SAMANLI OCAK AYINDA TUTUKLANMIŞTI

Büyükçekmece'nin mevcut başkanı olan ve CHP tarafından yeniden aday gösterilen Hasan Akgün lehine sahte belge düzenlendiği, usulsüz seçmen kaydı yapıldığı belirtiliyor.

 

Bu işlemleri yapan İlçe Nüfus Müdürlüğü görevlisi Mehmet Özgür Samanlı ve Akgün'ün bir akrabası 18.01.2019 tarihinde tutuklanmıştı. Samanlı'nın 21.000 seçmen kaydı yaptığı saptanmıştı.

AK PARTİ BÜYÜKÇEKMECE'DE SEÇİMİN İPTALİNİ İSTEDİ

AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı'nca İstanbul İl Seçim Kurulu'na gönderilmek üzere Büyükçekmece İlçe Seçim Kurulu'na sunulan dilekçede, mahalli idareler seçimi seçmen listeleri güncelleştirmeleri sürecinde, Cumhuriyet Halk Partisi adayı Hasan Akgün lehine sahte belge düzenlemek suretiyle usulsüz seçmen kaydı yapıldığı, usulsüz seçmen kaydı yaptığı tespit edilen İlçe Nüfus Müdürlüğü görevlisi Mehmet Özgür Samanlı ve CHP başkan adayı Hasan Akgün ile aynı ismi taşıyan akrabası Hasan Akgün tutuklandığı ve bu konuda Büyükçekmece Savcılığı'nca soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Konuyla ilgili Büyükçekmece Kaymakamlığı tarafından nüfus müdürlüğünün soruşturma konusu işlemlerine ilişkin de tahkikat başlatıldığı ve rapor hazırlandığı anlatıldı. 

Büyükçekmece'de yapılan itirazın dilekçesinde yer verilen gerekçeler şu şekilde:

YAKLAŞIK 21.000 SEÇMEN KAYDI YAPMIŞ

"Tutuklanan ve hakkında soruşturma devam eden Mehmet Özgür Samanlı’nın 
sadece 2018 yılı içerisinde yaklaşık 7.000 işlemde toplamda yaklaşık 21.000 
seçmen kaydı yaptığı,

AYNI ADRESLERE BİRÇOK SEÇMEN KAYDI GİRMİŞ

Olayın vehametinin daha büyük olduğu, soruşturma dosyasındaki tespitler 
dışında tekrar tekrar aynı işlemlerin yapılarak aynı adreslere aynı kişi 
tarafından birçok seçmen kaydının yapıldığı,

SAHTE İMZALAR ATILMIŞ

Bu işlemlerin bir kısmının ilgili yerine sahte imzalar atılmak suretiyle, bir 
kısmının ilgili seçmenin haberi dahi bulunmaksızın imzalarının taklit edilmek
suretiyle ve bir kısım adres beyan formlarının da imzasız olarak düzenlenmek 
suretiyle seçmen kayıtlarının yasalara aykırı şekilde yapıldığı,

BELEDİYE İLE ORGANİZE ŞEKİLDE, BOŞ ARSALARA VE İNŞAATLARA KONUT STATÜSÜ VERMİŞLER

Tüm bu işlemlerin ilçe belediyesi ile organize bir şekilde, boş arsalara adres 
atanarak, inşaatlara konut statüsü verilerek aynı haneye onlarca kişi yazılmak 
suretiyle, hane sahibinin bilgisi olmaksızın hane üzerine seçmen kaydının 
yapıldığı tespit edilmiştir."

İLÇE SEÇİM KURULU RET KARARI VERDİ! AK PARTİ YSK'YA GİDECEK

AK Parti'nin, Büyükçekmece'de seçimlerin iptal edilmesi yönündeki talebi karşısında, İlçe Seçim Kurulu ret kararı verdi.

AK Parti ise konuyu YSK'ya taşımaya hazırlanıyor.

CHP'LİLERİN BÜYÜKÇEKMECE ENDİŞESİ

Öte yandan, Twitter'da Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı paylaşımların altına yazdığı, bazı CHP'lilerin Büyükçekmece konusundaki endişelerin dile getirildiği tweetler dikkat çekiyor.

Bir CHP'li, İmamoğlu'nun tweetine verdiği cevapta "Büyükçekmece iptal edilirse direk kazanıyorlar başkanım, aman dikkat" ifadesini kullanıyor.

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