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Fenerbahçe, son saniyede rekora uzandı

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Fenerbahçe, son saniyede rekora uzandı
TYH EuroLeague'de normal sezonun son haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Maccabi Fox'u Kostas Sloukas'ın son saniye basketiyle 78-75 yenerek bu sezon Ataşehir'de oynadığı 15. maçından 15. galibiyetini aldı.
Fenerbahçe, son saniyede rekora uzandı Fenerbahçe, son saniyede rekora uzandı Fenerbahçe, son saniyede rekora uzandı

THY Eurolague'in normal sezonunun son karşılaşmasında liderliğini garantileyen temsilcimiz Fenerbahçe Beko sahasında Maccabi Fox'u Kostos Sloukas'ın son saniyede attığı basketle 78-75 mağlup etti. Böylece iç sahada 15'te 15 yapan Fenerbahçe Beko rekor kırmış oldu.

 

 

Fenerbahçe Beko: 78 - Maccabi FOX: 75

Salon : Ülker Spor ve Etkinlik

 

Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Juan Carlos Garica (İspanya), Mehdi Difallah (Fransa)

Fenerbahçe Beko: Ali Muhammed 3, Green 7, Kalinic 5, Melli 3, Ahmet Düverioğlu 2, Melih Mahmutoğlu 5, Tarık Biberovic 1, Sloukas 22, Guduric 13, Sinan Güler, Datome 17

Maccabi FOX: Dibartolomeo 9, Wilbekin 13, Caloiaro 6, O'Bryant 6, Black 23, Pargo 4, Roll 4, Avdija 10, Tyus, Cohen, Zoosman

1. Periyot: 20-20

Devre: 41-41

3. Periyot: 51-59

Beş faulle çıkan: 39.16 Datome (Fenerbahçe Beko)

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla 25. galibiyeti elde etti ve normal sezonu lider tamamladı. İsrail temsilcisi ise 16. mağlubiyetini yaşadı ve play-off'un dışında kaldığı için Avrupa macerasını tamamladı.

Ali Muhammed ve Green'le dış atışlardan sayılar üreten Fenerbahçe Beko karşısında Black'le pota altından basketler bulan Maccabi FOX, 4. dakikayı 10-6 üstün geçti. İki ekip de pota altından sayılar üretirken Fenerbahçe Beko, Datome'nin üç sayılık basketiyle 9. dakikada öne (17-16) geçti. İlk çeyrek 20-20 eşitlikle tamamlandı.

Savunmaların sertleştiği ikinci çeyrekte Sloukas'la iç ve dış atışlardan sayılar üreten Fenerbahçe Beko, 15. dakikada farkı 5 sayıya çıkardı: 33-28. Maccabi FOX, Black'in pota altından arka arkaya kaydettiği sayılarla oyunu dengeledi ve soyunma odasına 41-41 eşitlikle gidildi.

İkinci yarıya hücumda ve savunmada kötü başlayan Fenerbahçe Beko karşısında 10-0'lık seri yakalayan Maccabi FOX, 24. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 41-51. Pota altından bulduğu sayılarla skor üstünlüğünü sürdüren İsrail temsilcisi, final periyoduna 59-51 üstün girdi.

Son çeyrek büyük bir heyecana sahne oldu. Taraftar desteğini arkasına alan ve Melih Mahmutoğlu'nun sayılarıyla üstünlüğü ele alan sarı-lacivertli ekip, 36. dakikada farkı 7 sayılık bir üstünlük yakaladı: (70-63) çıkardı. Maccabi, bitime 19 saniye kala Pargo'nun serbest atıştan bulduğu sayıyla skora dengeyi getirdi: 75-75. Fenerbahçe Beko, Sloukas'la son topu kullandı. Yunan oyuncunun son saniyede attığı 3 sayılık basketle Fenerbahçe Beko, sahadan 78-75 galip ayrıldı.

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