Fenerbahçe, son saniyede rekora uzandı

THY Eurolague'in normal sezonunun son karşılaşmasında liderliğini garantileyen temsilcimiz Fenerbahçe Beko sahasında Maccabi Fox'u Kostos Sloukas'ın son saniyede attığı basketle 78-75 mağlup etti. Böylece iç sahada 15'te 15 yapan Fenerbahçe Beko rekor kırmış oldu.

Fenerbahçe Beko: 78 - Maccabi FOX: 75

Salon : Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Juan Carlos Garica (İspanya), Mehdi Difallah (Fransa)

Fenerbahçe Beko: Ali Muhammed 3, Green 7, Kalinic 5, Melli 3, Ahmet Düverioğlu 2, Melih Mahmutoğlu 5, Tarık Biberovic 1, Sloukas 22, Guduric 13, Sinan Güler, Datome 17

Maccabi FOX: Dibartolomeo 9, Wilbekin 13, Caloiaro 6, O'Bryant 6, Black 23, Pargo 4, Roll 4, Avdija 10, Tyus, Cohen, Zoosman

1. Periyot: 20-20

Devre: 41-41

3. Periyot: 51-59

Beş faulle çıkan: 39.16 Datome (Fenerbahçe Beko)

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla 25. galibiyeti elde etti ve normal sezonu lider tamamladı. İsrail temsilcisi ise 16. mağlubiyetini yaşadı ve play-off'un dışında kaldığı için Avrupa macerasını tamamladı.

Ali Muhammed ve Green'le dış atışlardan sayılar üreten Fenerbahçe Beko karşısında Black'le pota altından basketler bulan Maccabi FOX, 4. dakikayı 10-6 üstün geçti. İki ekip de pota altından sayılar üretirken Fenerbahçe Beko, Datome'nin üç sayılık basketiyle 9. dakikada öne (17-16) geçti. İlk çeyrek 20-20 eşitlikle tamamlandı.

Savunmaların sertleştiği ikinci çeyrekte Sloukas'la iç ve dış atışlardan sayılar üreten Fenerbahçe Beko, 15. dakikada farkı 5 sayıya çıkardı: 33-28. Maccabi FOX, Black'in pota altından arka arkaya kaydettiği sayılarla oyunu dengeledi ve soyunma odasına 41-41 eşitlikle gidildi.

İkinci yarıya hücumda ve savunmada kötü başlayan Fenerbahçe Beko karşısında 10-0'lık seri yakalayan Maccabi FOX, 24. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 41-51. Pota altından bulduğu sayılarla skor üstünlüğünü sürdüren İsrail temsilcisi, final periyoduna 59-51 üstün girdi.

Son çeyrek büyük bir heyecana sahne oldu. Taraftar desteğini arkasına alan ve Melih Mahmutoğlu'nun sayılarıyla üstünlüğü ele alan sarı-lacivertli ekip, 36. dakikada farkı 7 sayılık bir üstünlük yakaladı: (70-63) çıkardı. Maccabi, bitime 19 saniye kala Pargo'nun serbest atıştan bulduğu sayıyla skora dengeyi getirdi: 75-75. Fenerbahçe Beko, Sloukas'la son topu kullandı. Yunan oyuncunun son saniyede attığı 3 sayılık basketle Fenerbahçe Beko, sahadan 78-75 galip ayrıldı.