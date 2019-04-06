Edinilen bilgilere göre olay, Güneykent Mahallesi Dostlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Karatay İlkokulundaki öğrencileri taciz ettiği iddia edilen ismi öğrenilemeyen bir kişi, mahalle sakinleri tarafından darp edilmeye başlandı. Olayı duyan çevredeki diğer vatandaşların da katılımıyla taciz iddiası ile darp edilen kişi linç edilmek istendi. Tacizci olduğu iddia edilen kişinin otomobiline de mahalleli tarafından büyük çaplı hasar verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kalabalığın elinden alınan şüpheli kişi gözaltına alınarak Batman Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
06 Nisan 2019 Cumartesi27 Recep 1440
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Batman'da taciz iddiası kenti ayağa kaldırdı
Batman’da okul çocuklarını taciz ettiği iddia edilen bir kişi mahalleli tarafından linç girişimine uğradı. Olay yerine gelen çok sayıda polis ve polis özel harekat ekibi tacizci olduğu iddia edilen kişiyi gözaltına aldı.
Edinilen bilgilere göre olay, Güneykent Mahallesi Dostlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Karatay İlkokulundaki öğrencileri taciz ettiği iddia edilen ismi öğrenilemeyen bir kişi, mahalle sakinleri tarafından darp edilmeye başlandı. Olayı duyan çevredeki diğer vatandaşların da katılımıyla taciz iddiası ile darp edilen kişi linç edilmek istendi. Tacizci olduğu iddia edilen kişinin otomobiline de mahalleli tarafından büyük çaplı hasar verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kalabalığın elinden alınan şüpheli kişi gözaltına alınarak Batman Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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