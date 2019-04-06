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"Pençe"de hedef lider kadro!

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"Pençe"de hedef lider kadro!
MİT ve TSK koordinesinde yürütülen Pençe Hava Harekatı, PKK’ya ağır darbe indiriyor.

Türkiye’nin 2017’den itibaren önleyici mücadele konseptini devreye sokmasının ardından yurt içinde terörle mücadelede önemli başarı elde edildi. Bu kapsamda kırmızı ve gri listede aranan yurt içindeki elebaşları teker teker etkisiz hale getirildi, daha sonra da sınır ötesine geçildi. Irak’ın kuzeyinde kurulan 16 yeni üsle birlikte sayı 20’ye çıkarıldı. Hareket alanı daralan PKK’lı teröristler Kandil ile Sincar arasında sıkıştı.

 

BAŞLARINI ÇIKARAMIYORLAR

Yurt içi ve Irak’ın kuzeyinde yürütülen mücadele ile PKK ağır kayıplar verdi, örgüte katılım da hayli azaldı. PKK’dan kaçışlar önemli ölçüde artarken, örgüt lojistik destekte zora düştü. Türkiye-Irak sınırı boyunca terör kampları yerle bir edilirken, elebaşları için Kandil güvenli liman olmaktan çıktı. Milli insansız hava araçlarının katkısıyla mağaralardan çıkan her terörist elebaşı nokta operasyonların hedefi oluyor.

 

İLK DARBE 21 MART’TA VURULDU

Lider avının terörle mücadeledeki başarıyı arttırması üzerine, başta Kandil bölgesi olmak üzere Irak’ın kuzeyi, yurtiçi ve gerektiğinde Suriye’nin kuzeyini de kapsayacak şekilde Pençe Hava Harekatı başlatıldı. MİT ve TSK koordinasyonunda yürütülen harekat kapsamında, 21 Mart’ta terörist elebaşlarının sağ kolları ve lider kadro unsurları olarak bilinen 4 terörist, Kandil içlerine düzenlenen hava operasyonuyla vuruldu.

KARAYILAN VE BAYIK HEDEFTE

30 Mart’ta yine değerli istihbarat desteğiyle Irak’ın kuzeyinde terörist unsurlara etkili hava harekatı düzenlendi. Pençe Hava Harekatı’nın hedefinde Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan gibi elebaşları var. Harekat kapsamında Kuzey Irak’taki teröristlerin Suriye’nin kuzeyine geçmeden imha edilmesi planlanıyor. Bu doğrultuda Pençe Hava Harekatı, önleyici mücadele konsepti kapsamında teröristlere indirilmiş en ağır darbe olacak.

KAYNAK KESİLDİ

Pençe operasyonu kapsamında 21 Mart’ta PKK’nın elebaşlarından Rıza Altun’u taşıyan araç vurulmuştu. Operasyonda örgütün Avrupa başta olmak üzere yurt dışı istihbaratını sağlayan ve batıdan gelen maddi desteği Kandil’e akıtan teröristler öldürülmüştü. Operasyondan ağır yaralı kurtulan PKK’lı Altun da takipte. Kaynaklar, bu operasyonun teröristlere lojistik ve kaynak desteğini de aksattığı bilgisini verdi.

Yenişafak

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