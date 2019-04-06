06 Nisan 2019 Cumartesi27 Recep 1440
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İmamoğlu'na kötü haber!

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İmamoğlu'na kötü haber!
CHP İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti hakkında "kamu görevini usulsüz üstlenmek" suçunu oluşturduğu gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.
İmamoğlu'na kötü haber! İmamoğlu'na kötü haber! İmamoğlu'na kötü haber!

Ekrem İmamoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu (TCK) 262/1 uyarınca "kamu görevini usulsüz üstlenmek" suçunu oluşturduğu gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

ANITKABİR ZİYARETİ NEDENİYLE İMAMOĞLU HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Ekrem İmamoğlu hakkında, resmi kurumlara göre seçim sonuçları kesinleşmeden ve mazbatasını almadan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı unvanını kullanıp Anıtkabir Özel Defteri'ne imza atmasının TCK 262/1 uyarınca "kamu görevini usulsüz üstlenmek" suçunu oluşturması gerekçesiyle Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

"İTİRAZLAR NETLEŞMEDEN ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ'Nİ İMZALADI"

Suç duyurusu dilekçesini Samsun Adliyesi'ne götüren Avukat Elif Özge Çankaya, Ekrem İmamoğlu'nun 31 Ocak 2019 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimine İstanbul'dan Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak katıldığını söyledi. Seçimlerin ardından İstanbul dahil birçok il ve ilçelerde siyasi partilerin seçim sonuçlarına itiraz ettiğini hatırlatan Çankaya, "Ancak 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin usulsüzlükler ve geçersiz oylarla ilgili itirazların sonuçları henüz kesinleşmemiştir. YSK seçim sonuçları ile ilgili kesin kararını vermeden 2 Nisan tarihinde Ekrem İmamoğlu Anıtkabir ziyaretinde bulunmuş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatıyla Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalamıştır" dedi.

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