06 Nisan 2019 Cumartesi27 Recep 1440
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Fırtına kaldığı yerden

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Fırtına kaldığı yerden
Süper Lig'e verilen araya Akhisarspor ve BB Erzurumspor galibiyetleri ile giden Trabzonspor, evinde Antalyaspor'u 4-1 yenerek bu sezon ikinci kez 3 maçlık galibiyet serisine imza attı.
Fırtına kaldığı yerden Fırtına kaldığı yerden Fırtına kaldığı yerden

Milli maçlar ve yerel seçim nedeniyle Süper Lig'e verilen ara öncesi son iki sınavında Akhisarspor'u evinde BB Erzurumspor'u da deplasmanda devirmeyi başaran Trabzonspor, 27. haftanın açılış maçında sahasında Antalyaspor'u yenerek çıkışını sürdürdü: 4-1. Ligin 13 ve 15. haftaları arası Fenerbahçe, Kayserispor ve Konyaspor engellerini kayıpsız aşan Bordo-Mavili ekip, dünkü zaferiyle bu sezon ikinci kez 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı. 4'üncü basamaktaki yerini sağlamlaştıran Fırtına, Antalyaspor önünde Doukara'nın golü ile geriye düşmesine rağmen sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı.

Mücadaledeki ilk önemli pozisyonda konuk ekip golü buldu. 9'uncu dakikada Hüseyin'in hatalı pasında araya giren Hakan'ın sağdan şık ortasına Doukara sol çaprazdan gelişine aynı güzellikte vurdu, topu filelere gönderdi: 0-1. 13'te Doukara'nın pasında sağdan ceza alanına giren Amilton'un yerden şutunda kaleci Uğurcan'ı geçen top yan direkten oyun alanına döndü. 21'de Olcay'ın ceza alanının sağından içeri çevirdiği topa arka direkte Nwakaeme dokundu, skora denge geldi: 1-1. 32'de Ibanez'in soldan ortasında ceza alanı içinde Yusuf voleyu vurdu, savunmaya çarpan kornere gitti. 36'da Hakan'ın uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Doukara, kaleci Uğurcan'dan sıyrıldı. Ancak son anda araya giren Hüseyin tehlikeyi taçla önledi. 42'de Abdulkadir Parmak'ın soldan pasında arka direkte Olcay vurdu, Boffin iki hamlede topu kontrol etti. İlk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci 45 dakikaya baskılı başlayan Trabzonspor, rakip kaleyi adeta abluka altına aldı. Beklenen gol ise 58'de geldi. Abdulkadir'in ceza alanı dışından nefis şutunda direkten dönen topu kale önünde Ekuban tamamladı: 2-1. Golden sonra Antalyaspor beraberlik için yüklense de skor üreten taraf yine Bordo-Mavili ekip oldu. 67'de nefis çalımlarla soldan ileri çıkan Nwakaeme, çizgiye kadar indikten sonra içeri çıkardı. Altıpasa yakın bir noktadan Olcay'ın şutunda direğe çarpan top ağlarla buluştu: 3-1. Ibanez'in soldan ortasına gerilerden gelen Yusuf kafayı vurdu, top yandan auta gitti. 75'te soldan içeri hareketlenen Serdar Özkan ceza alanına girmeden vurdu, direk dibinden ağlara yönelen topu Uğurcan çıkardı. 90+4'te ceza alanı içinde sağ çaprazdan şutunu atan Murat Cem, topu ağlara gönderdi. Müsabaka Trabzonspor'un 4-1'lik üstünlüğü ile son buldu.

STAT: Medical Park
HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy
TRABZONSPOR: Uğurcan 7, Kamil Ahmet 6 (Dk. 70 Pereira 7), Hüseyin 6, Hosseini 7, Ibanez 7, Sosa 8, Abdulkadir Parmak 8, Olcay 8 (Dk. 82 Abdülkadir Ömür ?), Yusuf 8, Nwakaeme 9, Ekuban 8
ANTALYASPOR: Boffin 5, Nazım 5, Celustka 6, Diego 6, Cissokho 6, Zeki 6 (Dk. 62 Doğukan 6), Charles 6, Amilton 5 (Dk. 73 Serdar Özkan ?), Hakan 8, Fredy 5, Doukara 8
GOLLER: Nwakaeme (21), 58 (Ekuban), Olcay (67), Murat Cem (90+4) / Doukara (9)
SARI KARTLAR: Kamil Ahmet / Charles

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