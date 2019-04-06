Fenerbahçeli futbolculardan dev destek!

Volkan Demirel ve kaptanların öncülüğünde yerli futbolcular 5 milyon bağışlayacak. Diğer branşların da katkısıyla 10 milyon TL’yi geçecek.

Ekonomik bağımsızlık parolasıyla önceki gün başlatılan Fener Ol kampanyasına Fenerbahçeli sporcular da kayıtsız kalmadı. İlk etapta futbol takımının kaptanları Volkan Demirel, Mehmet Topal ve Hasan Ali Kaldırım, takım arkadaşlarıyla bir toplantı yaptı ve ortak bir rakam belirledi.

İlk etapta yerli futbolcular 5 milyon TL'lik bağış yapma kararı aldı. Takımın genç oyuncuları ise maaşlarından yüzde 10 ile yüzde 20'lik bir kesinti yapıp ‘Fener Ol'a destek verecek.

Nabil Dirar'ın yabancı futbolcularla ilgili görüşmeleri yürüttüğü ve kampanyaya katılacağı öğrenildi. Fenerbahçe Beko'da da kaptan Melih Mahmutoğlu liderliğinde görüşmeler olduğu, kadın ve erkek voleybol takımlarıyla diğer branşlardan gelecek katkıyla toplam bağış rakamının 10 milyon TL'yi aşması bekleniyor.

DESTEK ÇIĞ GİBİ

UEFA ile yapılan FFP anlaşması gereği 31 Mayıs'a kadar yaklaşık 400 milyon TL açığı kapatmak gereken Fenerbahçe, kampanyayı 1 yıl sürdürmeyi planlıyor. Yönetici Metin Sipahioğlu, “Kampanyayı küçümsemeye çalışanlar, en büyük cevabı büyük Fenerbahçe taraftarından alıyor. Gelinen nokta hedefler için çok umut verici” dedi. (Sözcü)