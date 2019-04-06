06 Nisan 2019 Cumartesi27 Recep 1440
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MHP lideri Türkiye turuna çıkıyor!

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 19-21 Nisan tarihleri arasında seçimi kazanan belediye başkanlarıyla buluşacak.
MHP lideri Türkiye turuna çıkıyor!
MHP lideri Türkiye turuna çıkıyor! MHP lideri Türkiye turuna çıkıyor! MHP lideri Türkiye turuna çıkıyor!

Mahallî seçimde mevcut belediye sayısını 125'ten 227'ye çıkaran MHP'nin Genel Başkanı Bahçeli, 19-21 Nisan tarihleri arasında seçimi kazanan belediye başkanlarıyla Antalya kampında bir araya gelecek.

 

Bahçeli, daha sonra, ilk olarak, yüzde 56 ile en yüksek oyu aldığı Bayburt'a gidecek. 24 Haziran seçimlerinde Bayburt'ta en yüksek oyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan almıştı. Erdoğan seçimin ardından teşekkür gezisine Bayburt'tan başlamıştı.

TOPLAM 11 ŞEHİR
MHP liderinin yeni kazanılan belediyeleri de ziyaret etmesi bekleniyor. MHP, yerel seçimlerde Manisa, Erzincan, Çankırı, Karaman, Osmaniye, Bartın, Karabük, Bayburt, Amasya ile 2014 seçimlerinde kıl payı AK Parti'ye kaybettiği Kütahya ve Kastamonu'yu almıştı. Bahçeli'nin bu illere de teşekkür ziyareti yapması planlanıyor.

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