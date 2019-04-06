06 Nisan 2019 Cumartesi27 Recep 1440
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Sergey Lavrov: Golan Tepeleri Suriye’nindir

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Golan Tepeleri’nin Suriye toprağı olduğu şeklindeki pozisyonlarını değiştirmeyeceklerini vurguladı.
Sergey Lavrov: Golan Tepeleri Suriye’nindir
Sergey Lavrov: Golan Tepeleri Suriye’nindir Sergey Lavrov: Golan Tepeleri Suriye’nindir Sergey Lavrov: Golan Tepeleri Suriye’nindir

Lavrov Mısır'da yayınlanan El Ahram gazetesine röportajında, "Rusya'nın Golan Tepeleri'ne ilişkin pozisyonu değişmemiştir. Golan Tepeleri kesinkes Suriye'nindir" dedi. 

"ABD'nin İsrail tarafından işgal edilmiş Suriye toprağının (Golan Tepeleri) ilhakını tanıması, BM Sözleşmesi'nin, uluslararası hukuk prensiplerinin ve başta 479 numaralı olmak üzere bir dizi BM Güvenlik Konseyi kararının açık bir ihlalidir" ifadelerini kullanan Rus Dışileri Bakanı, "Belli ki Washington uluslararası toplumun kazanımlarına bir son vermenin ve herkes tarafından kabul edilmiş uluslararası hukuki temeli yok etmek istiyor" diye ekledi.

ABD'nin Golan Tepeleri'nde İsrail'in egemenliğini tanımasının, buradaki Suriye ve İsrailli güçleri ayıran bir tampon bölge oluşturulmasını da öngören 1974 tarihli ateşkes anlaşmasını da tehlikeye attığını belirten Rusya Dışişleri Bakanı, "Hatırlatmak isterim ki ABD ve İsrail yöneticileri, bizden bu anlaşmanın uygulanması için gereken şartların oluşturulması konusunda yardım istemişlerdi. Biz de bu yardımı sunmuştuk" dedi.

'GÜÇLÜKLE ELDE EDİLMİŞ İSTİKRARI BOZABİLİR'

"Rus askeri polisinin sayesinde tampon bölgeyi denetlemekle görevli olan BM güçleri bu bölgedeki misyonunu yeniden başlatabilmişti" diye devam eden Lavrov, "İsrail'in Golan Tepeleri'ni ilhakının ABD tarafından tanınması güçlükle elde edilmiş istikrarı bozabilir" vurgusunu yaptı.

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