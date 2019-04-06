06 Nisan 2019 Cumartesi27 Recep 1440
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Sigaraya zam geldi

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6 Nisan Cumartesi günü itibariyle Philip Morris grubu sigara markalarına fiyat artışı geldi. Fiyat listesine göre en düşük bandrollü sigara fiyatı 11 liraya çıkarken, daha önce 13 liraya satılan en yüksek fiyatlı sigaralar ise 15,5 liradan satılacak.
Sigaraya zam geldi
Sigaraya zam geldi Sigaraya zam geldi Sigaraya zam geldi

Sigarada paket başına beklenen 2 liralık fiyat artışı geldi. Global tütün şirketi Philip Morris SA tarafından 6 nisan tarihi itibarıyla güncellenen fiyat listesine göre en düşük bandrollü sigara fiyatı 11 liraya çıkarken, daha önce 13 liraya satılan en yüksek fiyatlı sigaralar ise 15,5 liradan satılacak. 

Diğer tütün şirketlerinin de aynı artışı yapması halinde devletin sigaradaki fiyat artışından kaynaklı 8 milyar liralık ilave vergi geliri elde etmesi bekleniyor.

Habertürk'ün haberine göre, 5 Ocak'ta alınan kararla sigara vergilerinde yüzde 63 olan nispi ÖTV oranı yüzde 67'ye çıkarılmıştı. Böylelikle, toplam vergi yükü artarak, bir paket sigara fiyatının yüzde 86'sına yükselmişti. Yani yeni vergi oranlarıyla; 11 liralık bir paket sigaranın 9 lira 50 kuruşu vergi oldu. Başka bir deyişle, 20 adetlik bir paket sigaranın 17 tanesi bugün itibariyle vergiye gidiyor.

KAÇAKTA SON DURUM 

Ocak başında yapılan vergi artışlarının sigara fiyatlarına tümüyle yansıtılması halinde paket başına ortalama 4 lira zam yapılması hesaplanıyordu ancak sektörde bugüne kadar hiç fiyat artışı yapılmamıştı. Bugün itibarıyla, bir firmanın sigarada fiyatını vergi artışının gerektirdiği tutarın yarısı kadar artırdığı ve bu artışla vergi artışının tamamını fiyatlarına yansıtmadığı göründü. 
Sektörün tamamının bu tutarlarda bir artış yapması halinde ise toplamda yılın geri kalanı için 8 milyarlık bir ek vergi geliri yaratılacağı hesaplanıyor.

Ancak 2 TL gibi önemli ölçüde bir fiyat artışının önümüzdeki dönemde sektörde kaçak sigara satışını arttırıp artırmayacağı ise bilinmiyor. Zira son yıllarda piyasadaki kaçak sigara satışı oranı yüzde 20'lerde yüzde 5'lere kadar gerilemişti.

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Sigaraya zam geldiSigaraya zam geldi6 Nisan Cumartesi günü itibariyle Philip Morris grubu sigara markalarına fiyat artışı geldi. Fiyat listesine göre en düşük bandrollü sigara fiyatı 11 liraya çıkarken, daha önce 13 liraya satılan en yüksek fiyatlı sigaralar ise 15,5 liradan satılacak.
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