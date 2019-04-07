07 Nisan 2019 Pazar27 Recep 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:03Güneş 06:32Öğle 13:11İkindi 16:49Akşam 19:41Yatsı 21:04
    • 23°C Adana
    • 14°C Adıyaman
    • 14°C Afyon
    • 9°C Ağrı
    • 23°C Amasya
    • 17°C Ankara
    • 21°C Antalya
    • 23°C Artvin
    • 22°C Aydın
    • 19°C Balıkesir
  • BIST: 98.783 0.45
  • Altın: 233,628 0.55
  • Dolar: 5,6195 0.71
  • Euro: 6,3121 0.83

Netanyahu'dan skandal seçim vaadi

»
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 9 Nisan'daki seçimden galip çıkıp yeniden başbakanlık koltuğuna oturması halinde işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "İsrail'e ilhak" etmeyi planladığını söyledi.
Netanyahu'dan skandal seçim vaadi
Netanyahu'dan skandal seçim vaadi Netanyahu'dan skandal seçim vaadi Netanyahu'dan skandal seçim vaadi

Netanyahu, İsrail'in Kanal 12 televizyonunda katıldığı programda, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

 

Ülkede salı günü yapılacak erken seçimin kaderini belirleyecek sağ seçmene yönelik mesajlar veren Netanyahu, "Bağımsız bir Filistin devleti İsrail'in varlığı için bir tehdittir. Kudüs'ü bölmeyeceğim, Yahudi yerleşim birimlerini de boşaltmayacağım." dedi.

GOLAN'A ATIF

 

Program sunucusunun işgal altındaki Doğu Kudüs ve Golan Tepeleri'nin "İsrail'e ilhakına" benzer şekilde "Neden Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini de İsrail'e ilhak etmediniz?" şeklindeki sorusuna Netanyahu, "Bir sonraki aşamaya geçip geçmeyeceğimizi soruyorsunuz. Evet bir sonraki aşamaya geçeceğiz ve oraları İsrail'e ilhak edeceğim." diye konuştu.

İsrail’in 1967’de işgal ettiği Batı Şeria’da 250y’e yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor ve buralarda 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.
Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Netanyahu'dan skandal seçim vaadiNetanyahu'dan skandal seçim vaadiİsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 9 Nisan'daki seçimden galip çıkıp yeniden başbakanlık koltuğuna oturması halinde işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "İsrail'e ilhak" etmeyi planladığını söyledi.
Sergey Lavrov: Golan Tepeleri Suriye’nindirSergey Lavrov: Golan Tepeleri Suriye’nindirRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Golan Tepeleri’nin Suriye toprağı olduğu şeklindeki pozisyonlarını değiştirmeyeceklerini vurguladı.
50 Müslümanı katleden Tarrant ilk duruşmasına çıktı50 Müslümanı katleden Tarrant ilk duruşmasına çıktıYeni Zelanda'nın Christchurch'teki Nur ve Linwood camilerinde katliam yapan cani Tarrant ilk duruşmasına çıktı.
Wikileaks'ten Assange iddiasıWikileaks'ten Assange iddiasıWikileaks'in kurucusu Assange'ın, sığındığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nden çıkarılacağı öne sürüldü.
Theresa May süre istediTheresa May süre istediİngiltere Başbakanı Theresa May Brexit için Avrupa Birliği'ne (AB) erteleme talebinde bulundu.
Hatayı açıklayıp özür dilediHatayı açıklayıp özür dilediAmerikalı uçak şirketi Boeing, "737 Max" tipi uçaklarda kazaya sistemdeki hatanın neden olduğunu belirterek can kayıplarından dolayı özür diledi.
  • Rusya ve NATO arasında gerilim05 Nisan 2019 Cuma 11:36
  • Müslüman ülkede 'darbe' hareketliliği05 Nisan 2019 Cuma 11:35
  • Tabloyu yatla takas etti!04 Nisan 2019 Perşembe 14:45
  • Rusya'dan ABD'nin Türkiye tehdidine sert cevap!04 Nisan 2019 Perşembe 11:43
  • ABD Dışişleri'nde beklenen atama yapıldı!04 Nisan 2019 Perşembe 10:31
  • Yeni Zelanda katliamında kritik gelişme!04 Nisan 2019 Perşembe 10:16
  • Moskova, Doğu Türkistan’daki işkence kamplarını örnek aldı04 Nisan 2019 Perşembe 09:30
  • McGregor'dan Khabib ve eşine ahlaksız sözler!03 Nisan 2019 Çarşamba 12:09
  • Müslümanlara hakaret etmişti! Darbe üstüne darbe03 Nisan 2019 Çarşamba 12:08
  • Rusya'da patlama!02 Nisan 2019 Salı 16:09
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri