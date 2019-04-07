07 Nisan 2019 Pazar27 Recep 1440
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Türkiye'den çok sert Netanyahu açıklaması

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı son açıklamada ''Uluslararası toplumun, Netanyahu çılgınlığına bir dur deme vakti gelmiştir ve geçmektedir'' ifadelerini kullandı.
Türkiye'den çok sert Netanyahu açıklaması
Türkiye'den çok sert Netanyahu açıklaması Türkiye'den çok sert Netanyahu açıklaması Türkiye'den çok sert Netanyahu açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Şeria'ya yönelik beyanının, açık bir şekilde Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarını ve uluslararası hukuku hiçe saydığını bildirdi.     

Çelik, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun Batı Şeria'ya yönelik açıklamalarını değerlendirdi.     

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs ve Golan kararlarından cesaret ve yüz bulan Netanyahu'nun, Ortadoğu'da barış ve istikrarı pervasızca tehlikeye atmayı sürdürdüğünü ve provokasyon yapmaya devam ettiğini belirten Çelik, paylaşımında şu görüşlere yer verdi:     

"Netanyahu, son olarak seçimleri kazanması halinde Batı Şeria'da bulunan yerleşimleri ilhak edeceğini ilan etmiştir. Bu beyan, açıkça BM Güvenlik Konseyi kararlarını ve uluslararası hukuku hiçe saymaktadır. Hukuku çiğneme aşamasından tamamen yok etme aşamasına geçmeye çalışıyor.  Netanyahu'yu kuşatan bu nefret dilini herkes  kınamalıdır. Netanyahu, uluslararası topluma ve hukuka açıkça saldırıyor.  Saldırmadığı değer ve hukuk ilkesi kalmadı. Uluslararası toplum kendi değerlerini, Netanyahu'nun saldırganlığına karşı güçlü bir şekilde korumalıdır."     

"DUR DEME VAKTİ GELMİŞTİR"     

Çelik, işgalciliği teşvik edenlerin bunun sonuçlarını iyi düşünmeleri gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:     

"Ortadoğu başta olmak üzere, tüm dünyanın tam bir kaosa sürüklenmesidir bunun sonu. Netanyahu’nun temsil ettiği işgalcilik, uluslararası hukuk ve güvenlik için en temel tehdittir. Uluslararası toplumun, Netanyahu'nun çılgınlığına bir dur deme vakti gelmiştir ve geçmektedir. Netanyahu’nun tutumu, 'uluslararası toplum'un tanımını oluşturan tüm değerlere karşı açık bir saldırıdır.'' 

KALIN: İŞGALİ MEŞRULAŞTIRMANIN BİR BAŞKA ÖRNEĞİ 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın da İsrail Başbakanı Netanyahu'ya tepki göstererek ''Bu karar, işgali meşrulaştırmaya kalkışmasının bir başka örneği!'' ifadelerini kullandı. 

ÇAVUŞOĞLU: BATI ŞERİA İSRAİL İŞGALİ ALTINDAKİ...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ''Batı Şeria İsrail işgali altında bulunan Filistin toprağıdır'' açıklaması yaptı.

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