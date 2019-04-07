07 Nisan 2019 Pazar27 Recep 1440
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Bakan Gül'den seçimlerle ilgili kritik açıklama

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, itiraz süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Gül, "İtirazları YSK karara bağlayacak. YSK bu işin patronudur. İdarenin herhangi bir dahli olmaz" dedi.
Bakan Gül'den seçimlerle ilgili kritik açıklama
Bakan Gül'den seçimlerle ilgili kritik açıklama Bakan Gül'den seçimlerle ilgili kritik açıklama Bakan Gül'den seçimlerle ilgili kritik açıklama

İşte Bakan Gül'ün açıklamalarından satır başları:

 

Hukuk artık hafta sonu tatile çıkmayacak. Noterlerimize ve tüm vatandaşlarımıza yeni dönemin hayırlı olmasını diliyorum.

Türkiye’de milletin iradesi oy çuvallarına yansımıştır herkesin saygı göstermesi gereken bir iradedir. Tüm süreçler siyasi partilerin hepsinin huzurunda gerçekleşiyor. YSK bu işin patronudur.

Millet yetkisini kullanmıştır. Bu konuda karar verecek olan YSK’dır. İdarenin herhangi bir dahli olmaz. İtirazları YSK karara bağlayacak. Vatandaşın iradesi her şeyin üzerindedir.

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