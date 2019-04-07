Bakan Gül'den seçimlerle ilgili kritik açıklama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, itiraz süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Gül, "İtirazları YSK karara bağlayacak. YSK bu işin patronudur. İdarenin herhangi bir dahli olmaz" dedi.

İşte Bakan Gül'ün açıklamalarından satır başları:

Hukuk artık hafta sonu tatile çıkmayacak. Noterlerimize ve tüm vatandaşlarımıza yeni dönemin hayırlı olmasını diliyorum.



Türkiye’de milletin iradesi oy çuvallarına yansımıştır herkesin saygı göstermesi gereken bir iradedir. Tüm süreçler siyasi partilerin hepsinin huzurunda gerçekleşiyor. YSK bu işin patronudur.

Millet yetkisini kullanmıştır. Bu konuda karar verecek olan YSK’dır. İdarenin herhangi bir dahli olmaz. İtirazları YSK karara bağlayacak. Vatandaşın iradesi her şeyin üzerindedir.