07 Nisan 2019 Pazar27 Recep 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:03Güneş 06:32Öğle 13:11İkindi 16:49Akşam 19:41Yatsı 21:04
    • 17°C Adana
    • 12°C Adıyaman
    • 11°C Afyon
    • 5°C Ağrı
    • 17°C Amasya
    • 14°C Ankara
    • 17°C Antalya
    • 16°C Artvin
    • 18°C Aydın
    • 16°C Balıkesir
  • BIST: 98.783 0.45
  • Altın: 233,628 0.55
  • Dolar: 5,6195 0.71
  • Euro: 6,3121 0.83

Yargıtay'dan flaş karar

»
Yargıtay'dan flaş karar
Sıfır aldığı cep telefonu bozulunca küplere binen tüketici, soluğu satıcının yanında aldı.
Yargıtay'dan flaş karar Yargıtay'dan flaş karar Yargıtay'dan flaş karar

Milyonca cep telefonu kullanıcısını ilgilendiren emsâl karar Yargıtay 13. Hukuk Dâiresi'nden geldi. Satın aldığı telefonu bir süre sonra arızalanan tüketici, sözleşmeden dönme talebiyle telefonu aldığı işyerine iâde etti.

 

Bir süre sonra satıcı, mağdur tüketiciye başka bir telefon gönderdi. Bu telefon da bozuk çıkınca tüketici, soluğu mahkemede aldı. Tüketici Mahkemesi'nde ifade veren mağdur tüketici, davalı tarafından gönderilen kendisine âit olmayan telefonun davalıya iâdesine, satım sözleşmesinden dönülmesine, 450 TL maddî, 2 bin 500 TL manevî zararın olay tarihinden işleyecek kanunî faizleri ile davalıdan tahsiline karar verilmesini istedi. Mahkemede savunma yapan davalı işyeri sahibi, davanın reddini talep etti. Mahkeme, davanın reddine hükmetti.

Davacı tarafından temyiz edilen karar, Yargıtay 13. Hukuk Dâiresi'nce bozuldu. Yeniden görülen davada mahkeme bu kez tüketiciyi haklı buldu. Davanın kısmen kabulüne, dava konusu cep telefonunun davalıya iâdesine, telefon bedeli olan 1.999 TL’nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, davacı tarafından cep telefonu için yapılan 450 TL masrafın dava tarihinden itibaren işleyecek kanunî faizi ile birlikte davacıya verilmesine karar verdi. Mahkeme, manevî tazminat talebinin reddine hükmetti. Kararı bu kez davalı iş yeri sahibi temyiz etti. Devreye yeniden giren Yargıtay 13. Hukuk Dâiresi, tüketicinin mağdur edildiğine dikkat çekti. Davalının temyizini reddeden dâire, mahkeme kararını onadı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bakan Akar'dan kritik açıklamaBakan Akar'dan kritik açıklamaMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'Pençe Harekatı devam ederken geçen hafta Hava Kuvvetlerimiz büyük bir operasyon gerçekleştirdi, terör örgütüne büyük bir darbe vurdu' dedi.
AK Parti'den YSK'ya İstanbul başvurusuAK Parti'den YSK'ya İstanbul başvurusuAK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Büyükçekmece hariç İstanbul'daki 38 ilçede oyların yeniden sayılması talebine ilişkin dilekçesini, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) gönderilmek üzere İl Seçim Kurulu'na verdi.
AK Parti'den çok çarpıcı açıklamalar: İlk kez duyacaksınız...AK Parti'den çok çarpıcı açıklamalar: İlk kez duyacaksınız...AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yerel seçim sonuçlarına ilişkin yapılan itirazlara yönelik çok önemli açıklamalarda bulundu.
CHP'den bir tehdit daha!CHP'den bir tehdit daha!Farkın hızla kapanmasının ardından, paniğe kapılan CHP cephesinden tehit dolu mesajlar gelmeye devam ediyor.
Yargıtay'dan flaş kararYargıtay'dan flaş kararSıfır aldığı cep telefonu bozulunca küplere binen tüketici, soluğu satıcının yanında aldı.
Karadeniz sahiline KOKAİN vurdu!Karadeniz sahiline KOKAİN vurdu!Romanya'da kokain dolu paketler sahile vurdu.
  • Suudi Arabistan'da saldırı!07 Nisan 2019 Pazar 13:42
  • Bakan Gül'den seçimlerle ilgili kritik açıklama07 Nisan 2019 Pazar 12:54
  • Türkiye'den çok sert Netanyahu açıklaması07 Nisan 2019 Pazar 11:53
  • Sigaraya zam geldi06 Nisan 2019 Cumartesi 15:01
  • TSK'dan Kandil'e hava harekatı!06 Nisan 2019 Cumartesi 13:57
  • AK Parti'den İstanbul açıklaması06 Nisan 2019 Cumartesi 12:01
  • MHP lideri Türkiye turuna çıkıyor!06 Nisan 2019 Cumartesi 10:54
  • Kars'ta cıva paniği06 Nisan 2019 Cumartesi 09:56
  • "İzah edilebilir bir durum değil!"06 Nisan 2019 Cumartesi 09:53
  • Ekmeğe zam yapılacak mı?06 Nisan 2019 Cumartesi 08:07
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri