O imam konuştu

İmam Fouda, AA muhabirine Yeni Zelanda'daki terör saldırısı ve Türkiye'nin saldırıya uğrayan insanlara desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yurt dışından, Yeni Zelanda'daki Müslümanlara destek vermek, şefkat göstermek ve başsağlığı dilemek için gelen ilk kişilerin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu olduğunu belirten Fouda, "Kendileriyle ilk gün otelde görüştüm. Ertesi sabah aileleri ziyaret ettiler ve başsağlığı dilediler. Oradan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda insanlarla konuştu. Bu destek terör saldırısına uğrayan insanların ihtiyacı olan bir şeydi. Her yerden ve her kesimden destek gördük. İnsanlar bizim acımızı hissetti." diye konuştu.

UZUN DÖNEM HAFIZALARDAN ÇIKMAYACAK

Fouda, saldırının sadece Müslümanlara karşı değil Yeni Zelanda'ya da karşı yapıldığının altını çizerek "Harika insanların yaşadığı, harika hükümetin ve başbakanın olduğu harika ülkede herkes şoke olmuştu. Yeni Zelanda'yı böyle saldırıların olabileceği en son yer olarak düşünürdük. Bu uzun dönem hafızalardan çıkmayacak çok büyük bir trajedi." dedi.

Yeni Zelanda halkının, Müslümanlarla dayanışma içinde olduğunu anlatan Fouda, insanların adalet, saygı ve destek gördükleri bir ülkede yaşadıkları zaman, o ülkenin parçası gibi hissettiklerini dile getirdi.

"SENATÖR ANNİNG UZAKLAŞTIRILMALI"

Terör saldırısının ardından Müslümanları suçlayan açıklamalarıyla tepki çeken Avustralyalı bağımsız Senatör Fraser Anning ve ona yumurta atarak protesto eden 17 yaşındaki Will Connolly için Fouda, şu ifadeleri kullandı:

"Avustralyalıların çoğunluğu çok kibar insanlardır. Sadece bazı politikacılar nefret oluşturan konuşmalar yapıyor. Uzaklaştırılması gerekir. Nefreti konuşanlar ve yayanlar politikacı ve lider olmamalı. Bana göre yumurta kötülük konuşan ve yayan kişiye Allah tarafından gönderilmiş kutsanmış bir yumurtaydı. Genç bir insan bu politikacıya ahlak ve insani değerler hakkında ders verdi. Ona yeni neslin aptal olmadığını, soru sorduğunu ve eleştirdiğini gösterdi."

Söz konusu terör saldırısında şehit olanlar içinde değerlendirmelerde bulunan Fouda, "Allah onları seçti. Adaletsizlikle dolu bir dünyadan adaletle dolu bir dünyaya gittiler." değerlendirmesinde bulundu.

İKİNCİ BİR 11 EYLÜL VAKASI

Christchurch terör saldırısını, "ikinci 11 Eylül saldırısı" olarak niteleyen Fouda, şöyle devam etti:

"Saldırı dünyayı değiştirmek için bir dönüm noktası olacak. 11 Eylül sonrası, Müslümanlara karşı ırkçılık ve nefret söylemleri başladı. Onlar hedef alınarak herkes aynı sepete konuldu. Dünya aslında bunun, teröristlerin ve şeytani insanların gerçekten istedikleri şey olduğunu fark etmedi. Şeytani insanlar bundan faydalandılar. 11 Eylül saldırısını yapanların kendi siyasi gündemleri vardı. İslam ve Müslümanlara ilişkin gündemleri yoktu. Durup düşünmemiz lazım. Terörizmin dini yoktur, inancı yoktur, dili yoktur, rengi yoktur, ırkı yoktur, tanrısı yoktur. Bu yüzden aslında durmalı ve düşünmeliyiz. Cani, dini, rengi ve ırkı ne olursa olsun cani olarak etiketlenmelidir."

BİR MÜSLÜMAN YAPSAYDI HEPİMİZE TERÖRİST DERLERDİ

Bazı uluslararası medya kuruluşlarının, Christchurch saldırısının failini "terörist" olarak tanımlamamasını eleştiren Fouda, "Halen Müslümanlara karşı nefret ve ırkçılık devam ediyor. Bunu Müslüman birisi yapsaydı, Müslümanların hepsi, yapanı terörist olarak adlandırırdı. Fakat Müslüman olmayan birisi yaptığı zaman, bazı insanlar siyaseten teröriste terörist dememe eğilimdeler. Fakat onların kalplerinde bunu bir terör saldırısı olarak gördüklerini biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.