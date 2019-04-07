07 Nisan 2019 Pazar27 Recep 1440
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AK Parti'den YSK'ya İstanbul başvurusu

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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Büyükçekmece hariç İstanbul'daki 38 ilçede oyların yeniden sayılması talebine ilişkin dilekçesini, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) gönderilmek üzere İl Seçim Kurulu'na verdi.
AK Parti'den YSK'ya İstanbul başvurusu
AK Parti'den YSK'ya İstanbul başvurusu AK Parti'den YSK'ya İstanbul başvurusu AK Parti'den YSK'ya İstanbul başvurusu

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından alınan bilgiye göre, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin 38 ilçede oyların yeniden sayılması talebinde bulunuldu.

 

Bu konuda hazırlanan itiraz dilekçesini AK Parti İstanbul İl Başkanlığı yetkilileri, YSK'ye gönderilmek üzere İstanbul İl Seçim Kurulu'na sundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, basın toplantısında, dün Beyoğlu'ndaki tüm oyların sayılması için YSK nezdinde girişimde bulunduklarını hatırlatarak, "Henüz bir karar verilmedi. Bildiğim kararıyla da görüşülmedi. Bugün ise 38 ilçeye ilişkin oyların tamamı sayılsın diye İl Seçim Kurulu üzerinden YSK'ye müracaat etmiş olacağız." açıklamasında bulunmuştu.

"BÜYÜKÇEKMECE'DE SEÇİMİN İPTALİYLE İLGİLİ TALEBİMİZ VAR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Büyükçekmece'de seçimin iptaliyle ilgili talepleri olduğunu bildirdi.

Yavuz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyükçekmece hariç, tüm oyların sayımına ilişkin talebimizi reddeden İl Seçim Kurulu kararlarına karşı bugün YSK'ye itiraz ettik. Büyükçekmece'de ise seçimin iptaliyle ilgili bir talebimiz var." ifadelerini kullandı.

Yavuz diğer bir paylaşımında ise İstanbul'un 4 ilçesinde (Çatalca, Silivri, Maltepe ve Çekmeköy) tüm oylar, 2 ilçenin sadece ikinci ilçe seçim kurullarında (Kartal ve Ataşehir) oyların tamamı, kalan tüm ilçelerde sadece geçersiz oyların sayıldığını kaydetti.

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AK Parti'den YSK'ya İstanbul başvurusuAK Parti'den YSK'ya İstanbul başvurusuAK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Büyükçekmece hariç İstanbul'daki 38 ilçede oyların yeniden sayılması talebine ilişkin dilekçesini, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) gönderilmek üzere İl Seçim Kurulu'na verdi.
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