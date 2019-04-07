CHP'li Muharrem Erkek, İstanbul 2. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yapılan sayıma ilişkin açıklama yaptı.
'YSK BAŞKANI'NI VE ÜYELERİNİ UYARIYORUM'
İstanbul'da seçimi kazandıklarını iddia eden Erkek, ''YSK Başkanı'nı ve üyelerini çok ciddi bir şekilde uyarmak zorundayız. YSK kendi kararlarının arkasında durmak zorundadır. Artık bu hukuksuz haksız sürece, seçim güvenliğini yok eden bu sürece 'dur' demek zorundadır.'' ifadelerini kullandı.
07 Nisan 2019 Pazar27 Recep 1440
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CHP'den bir tehdit daha!
Farkın hızla kapanmasının ardından, paniğe kapılan CHP cephesinden tehit dolu mesajlar gelmeye devam ediyor.
CHP'li Muharrem Erkek, İstanbul 2. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yapılan sayıma ilişkin açıklama yaptı.
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CHP'den bir tehdit daha!Farkın hızla kapanmasının ardından, paniğe kapılan CHP cephesinden tehit dolu mesajlar gelmeye devam ediyor.
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