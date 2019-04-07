AK Parti'den çok çarpıcı açıklamalar: İlk kez duyacaksınız...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yerel seçim sonuçlarına ilişkin yapılan itirazlara yönelik çok önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yavuz burada yaptığı konuşmada, ''Biz diyoruz ki sandık başlarında kaydırmalar var ve normal değil. Bu kadar ince işçiliği çıkarmak kolay mı? Biz, 'Sandığın başında bir şeyler oldu'' diyoruz. Burada organize bir usulsüzlük var, organize bir suistimal var, hata ötesi şeyler bunlar'' ifadelerini kullandı.

Yavuz'un açıklamaları şu şekilde;



Bu 'İstanbul seçimleri en şaibeli seçimdir' dedik. Birçok belge size gösterdik. Birçok bilgi, belgeden bahsettik. Şu an ilk kez telaffuz edeceğiz. Daha arkada çok konuşacaklarımız var. Biz İstanbul'da şaibe var derken rastgele söylemiyoruz. Büyükçekmece’de bir seçmen kaydı usulsüzlüğü yapıldı. Çalışan birisi ilçe nüfus müdürlüğü nezdinde çalışmaya başlıyor, sonra bir şeyler oluyor. Bazen, başkalarının yazdıklarına, bazen henüz ruhsatı alınmamış binalara usulsüz seçmen kayıtları yapılmış. Şu anda 2 kişi tutuklu. 5 belediye başkan yardımcısının ifadesi alınmış. Birilerinin resmi ikametgahına usulsüz seçmen kaydırıyor, oradaki olması gereken seçmen de düşüyor. Bunu biz nereye koyacağız? Biz Büyükçekmece’yi 4 bin 200 oyla kaybettik. Buradaki büyükşehir oylarını ne yapacağız? Belediye başkanının çok yakınındaki kişiler varsa, bu iş 2007’den beri yapılıyor ise biz buna ne diyeceğiz?

Seçim Kanunları Kitapçığı var, 298 sayılı kanun var. Biz 22 ve 23’üncü maddede değişiklik yaptık 2018’de. 24 Haziran seçimlerinin hemen öncesinde yaptık ve bu sandık kurulu başkanları şaibe kavramını niye kullandığımızın gerekçesi olacak noktalardan biri. Sandık kurulu başkanları ve kurulun bir üyesi kesinlikle kamu görevlisi olacak dedik. Kanun çok açık. Demek ki sandık kurulu başkanları ve üyeleri, mülki idare listeyi hazırlıyor ve seçim kurulu bunları belirliyor. Seçim kurulunun inisiyatifindedir.



'BUNUN ADI ŞAİBE OLMAZ DA NE OLUR?'



Mülki idarenin içinden 1 540 kişi alınıyor. Ancak bunun dışında 642 kişiyi sandık başlarına yerleştiriliyor. Toplam sandık sayısı 1093. Verilen sayı 3 bin 124. Seçim kurulu 642 kişiyi dışarıdan yerleştiriyor. Bu sayılar Maltepe ilçesindendi. Büyükçekmece'de de 284 kişi listenin dışından alınıyor. Çok garip. Oysa kanun o listeden yapar. Bu listenin içinde bu listede olmayanlar var. Bu listede memur olmayanlar var. Bu listede il dışından olanlar var. Bu ilçede ilçe dışından olanlar var. Görev yapamayacaklar olanlar var. Belediye işçileri var. Bu kadar şey üst üste nasıl gelir? Bütün ilçelerde var ve rakamlar var. Bunun adı şaibe olmaz da ne olur?



''BİZ 'SANDIĞIN BAŞINDA BİR ŞEYLER OLDU' DİYORUZ''



Biz diyoruz ki sandık başlarında kaydırmalar var ve normal değil. Bu kadar ince işçiliği çıkarmak kolay mı? Biz, ‘Sandığın başında bir şeyler oldu’ diyoruz. En yetkili kişiyi belirlerken bu kadar usulsüzlük yapılmışsa, bunun adı nedir? Nedir bu? Bunun adı şaibedir. Ama şöyle de diyebiliriz; organize bir usulsüzlük var. Organize bir suistimal var. Hata ötesi. Nereye elimizi atsak, elimizde kalıyor. Araştırdıkça vahim verilere ulaşıyoruz. Birileri çok özel planlamış diye düşünüyoruz. Birileri bu işi kapatmaya çalışıyor ve çamura yatıyor.

'SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'



Bu iş münferit bir iş değil. 2002’den beri AK Parti’den siyaset yapıyorum. O gün bugün seçim işlerinde çalışıyorum. 24 Haziran’da da tespit ve itirazlarımız var. Her dönem oluyor bunlar. Ama bir var iki var. Bu kadar işin denk gelmesi münferit, adi, hata demek mümkün mü? Planlı ve organize bir şeyler var. Bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız.

'KANUNİ OLMAYAN HİÇ BİR DAYANAĞIMIZ YOK'



Bizim yaptığımız tüm işler yasal zeminde. Kanuni olmayan hiçbir dayanağımız yok. Biz kanunun bize tanıdığı yöntemi kullanıyoruz. Kanuni yollar bitmiş değildir. Daha takip edeceğiz, kullanabileceğimiz yollar var. Sonuna kadar kullanacağız. Yargı son kararını verecek. Bu işler öyle yapılsın ki kamu vicdanı rahatsız olmasın. Gerçek ve doğru ortaya çıksın. Bunlar yasal zeminde işletilerek yapılsın. Bu belgeleri anlatacağız ve bazı şeyler düzelecek belki ama anlaşılmadığı oradan seçim kurullarının verdiği karar hepimizi bağlar. Bu işleri takipsiz bırakmamızı bizden hiç kimse beklemesin