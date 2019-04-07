07 Nisan 2019 Pazar27 Recep 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:03Güneş 06:32Öğle 13:11İkindi 16:49Akşam 19:41Yatsı 21:04
    • 17°C Adana
    • 12°C Adıyaman
    • 11°C Afyon
    • 5°C Ağrı
    • 17°C Amasya
    • 14°C Ankara
    • 17°C Antalya
    • 16°C Artvin
    • 18°C Aydın
    • 16°C Balıkesir
  • BIST: 98.783 0.45
  • Altın: 233,628 0.55
  • Dolar: 5,6195 0.71
  • Euro: 6,3121 0.83

AK Parti'den çok çarpıcı açıklamalar: İlk kez duyacaksınız...

»
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yerel seçim sonuçlarına ilişkin yapılan itirazlara yönelik çok önemli açıklamalarda bulundu.
AK Parti'den çok çarpıcı açıklamalar: İlk kez duyacaksınız...
AK Parti'den çok çarpıcı açıklamalar: İlk kez duyacaksınız... AK Parti'den çok çarpıcı açıklamalar: İlk kez duyacaksınız... AK Parti'den çok çarpıcı açıklamalar: İlk kez duyacaksınız...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yavuz burada yaptığı konuşmada, ''Biz diyoruz ki sandık başlarında kaydırmalar var ve normal değil. Bu kadar ince işçiliği çıkarmak kolay mı? Biz, 'Sandığın başında bir şeyler oldu'' diyoruz. Burada organize bir usulsüzlük var, organize bir suistimal var, hata ötesi şeyler bunlar'' ifadelerini kullandı. 

Yavuz'un açıklamaları şu şekilde; 

 


Bu 'İstanbul seçimleri en şaibeli seçimdir' dedik. Birçok belge size gösterdik. Birçok bilgi, belgeden bahsettik. Şu an ilk kez telaffuz edeceğiz. Daha arkada çok konuşacaklarımız var. Biz İstanbul'da şaibe var derken rastgele söylemiyoruz. Büyükçekmece’de bir seçmen kaydı usulsüzlüğü yapıldı. Çalışan birisi ilçe nüfus müdürlüğü nezdinde çalışmaya başlıyor, sonra bir şeyler oluyor. Bazen, başkalarının yazdıklarına, bazen henüz ruhsatı alınmamış binalara usulsüz seçmen kayıtları yapılmış. Şu anda 2 kişi tutuklu. 5 belediye başkan yardımcısının ifadesi alınmış. Birilerinin resmi ikametgahına usulsüz seçmen kaydırıyor, oradaki olması gereken seçmen de düşüyor. Bunu biz nereye koyacağız? Biz Büyükçekmece’yi 4 bin 200 oyla kaybettik. Buradaki büyükşehir oylarını ne yapacağız? Belediye başkanının çok yakınındaki kişiler varsa, bu iş 2007’den beri yapılıyor ise biz buna ne diyeceğiz? 

Seçim Kanunları Kitapçığı var, 298 sayılı kanun var. Biz 22 ve 23’üncü maddede değişiklik yaptık 2018’de. 24 Haziran seçimlerinin hemen öncesinde yaptık ve bu sandık kurulu başkanları şaibe kavramını niye kullandığımızın gerekçesi olacak noktalardan biri. Sandık kurulu başkanları ve kurulun bir üyesi kesinlikle kamu görevlisi olacak dedik. Kanun çok açık. Demek ki sandık kurulu başkanları ve üyeleri, mülki idare listeyi hazırlıyor ve seçim kurulu bunları belirliyor. Seçim kurulunun inisiyatifindedir.

'BUNUN ADI ŞAİBE OLMAZ DA NE OLUR?'

Mülki idarenin içinden 1 540 kişi alınıyor. Ancak bunun dışında 642 kişiyi sandık başlarına yerleştiriliyor. Toplam sandık sayısı 1093. Verilen sayı 3 bin 124. Seçim kurulu 642 kişiyi dışarıdan yerleştiriyor. Bu sayılar Maltepe ilçesindendi. Büyükçekmece'de de 284 kişi listenin dışından alınıyor. Çok garip. Oysa kanun o listeden yapar. Bu listenin içinde bu listede olmayanlar var. Bu listede memur olmayanlar var. Bu listede il dışından olanlar var. Bu ilçede ilçe dışından olanlar var. Görev yapamayacaklar olanlar var. Belediye işçileri var. Bu kadar şey üst üste nasıl gelir? Bütün ilçelerde var ve rakamlar var. Bunun adı şaibe olmaz da ne olur? 

''BİZ 'SANDIĞIN BAŞINDA BİR ŞEYLER OLDU' DİYORUZ''

Biz diyoruz ki sandık başlarında kaydırmalar var ve normal değil. Bu kadar ince işçiliği çıkarmak kolay mı? Biz, ‘Sandığın başında bir şeyler oldu’ diyoruz. En yetkili kişiyi belirlerken bu kadar usulsüzlük yapılmışsa, bunun adı nedir? Nedir bu? Bunun adı şaibedir. Ama şöyle de diyebiliriz; organize bir usulsüzlük var. Organize bir suistimal var. Hata ötesi. Nereye elimizi atsak, elimizde kalıyor. Araştırdıkça vahim verilere ulaşıyoruz. Birileri çok özel planlamış diye düşünüyoruz. Birileri bu işi kapatmaya çalışıyor ve çamura yatıyor. 

'SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Bu iş münferit bir iş değil. 2002’den beri AK Parti’den siyaset yapıyorum. O gün bugün seçim işlerinde çalışıyorum. 24 Haziran’da da tespit ve itirazlarımız var. Her dönem oluyor bunlar. Ama bir var iki var. Bu kadar işin denk gelmesi münferit, adi, hata demek mümkün mü? Planlı ve organize bir şeyler var. Bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız. 

'KANUNİ OLMAYAN HİÇ BİR DAYANAĞIMIZ YOK'

Bizim yaptığımız tüm işler yasal zeminde. Kanuni olmayan hiçbir dayanağımız yok. Biz kanunun bize tanıdığı yöntemi kullanıyoruz. Kanuni yollar bitmiş değildir. Daha takip edeceğiz, kullanabileceğimiz yollar var. Sonuna kadar kullanacağız. Yargı son kararını verecek. Bu işler öyle yapılsın ki kamu vicdanı rahatsız olmasın. Gerçek ve doğru ortaya çıksın. Bunlar yasal zeminde işletilerek yapılsın. Bu belgeleri anlatacağız ve bazı şeyler düzelecek belki ama anlaşılmadığı oradan seçim kurullarının verdiği karar hepimizi bağlar. Bu işleri takipsiz bırakmamızı bizden hiç kimse beklemesin

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bakan Akar'dan kritik açıklamaBakan Akar'dan kritik açıklamaMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'Pençe Harekatı devam ederken geçen hafta Hava Kuvvetlerimiz büyük bir operasyon gerçekleştirdi, terör örgütüne büyük bir darbe vurdu' dedi.
AK Parti'den YSK'ya İstanbul başvurusuAK Parti'den YSK'ya İstanbul başvurusuAK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Büyükçekmece hariç İstanbul'daki 38 ilçede oyların yeniden sayılması talebine ilişkin dilekçesini, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) gönderilmek üzere İl Seçim Kurulu'na verdi.
AK Parti'den çok çarpıcı açıklamalar: İlk kez duyacaksınız...AK Parti'den çok çarpıcı açıklamalar: İlk kez duyacaksınız...AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yerel seçim sonuçlarına ilişkin yapılan itirazlara yönelik çok önemli açıklamalarda bulundu.
CHP'den bir tehdit daha!CHP'den bir tehdit daha!Farkın hızla kapanmasının ardından, paniğe kapılan CHP cephesinden tehit dolu mesajlar gelmeye devam ediyor.
Yargıtay'dan flaş kararYargıtay'dan flaş kararSıfır aldığı cep telefonu bozulunca küplere binen tüketici, soluğu satıcının yanında aldı.
Karadeniz sahiline KOKAİN vurdu!Karadeniz sahiline KOKAİN vurdu!Romanya'da kokain dolu paketler sahile vurdu.
  • Suudi Arabistan'da saldırı!07 Nisan 2019 Pazar 13:42
  • Bakan Gül'den seçimlerle ilgili kritik açıklama07 Nisan 2019 Pazar 12:54
  • Türkiye'den çok sert Netanyahu açıklaması07 Nisan 2019 Pazar 11:53
  • Sigaraya zam geldi06 Nisan 2019 Cumartesi 15:01
  • TSK'dan Kandil'e hava harekatı!06 Nisan 2019 Cumartesi 13:57
  • AK Parti'den İstanbul açıklaması06 Nisan 2019 Cumartesi 12:01
  • MHP lideri Türkiye turuna çıkıyor!06 Nisan 2019 Cumartesi 10:54
  • Kars'ta cıva paniği06 Nisan 2019 Cumartesi 09:56
  • "İzah edilebilir bir durum değil!"06 Nisan 2019 Cumartesi 09:53
  • Ekmeğe zam yapılacak mı?06 Nisan 2019 Cumartesi 08:07
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri