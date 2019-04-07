07 Nisan 2019 Pazar27 Recep 1440
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Müslüman ülkede darbe tehlikesi!

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Geçtiğimiz günlerde General Halife Hafter'in Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattığını açıklamasıyla ülkede tansiyon yükseldi.
Müslüman ülkede darbe tehlikesi!
Müslüman ülkede darbe tehlikesi! Müslüman ülkede darbe tehlikesi! Müslüman ülkede darbe tehlikesi!

Libya'nın başkenti Trablus çevresinde General Halife Hafter'e bağlı güçler ile Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

 

Hafter'e bağlı güçler ile UMH birlikleri arasında Trablus çevresinde sabahın erken saatlerinde çatışma çıktı. Trablus'un güney cephesi ile ilk kez kentin orta kesimlerinden silah sesleri yükseliyor.

Çatışmanın, UMH'ye bağlı silahlı birliklerin, Trablus'un doğusundaki Misrata kentinden başkente ulaşmasından birkaç saat sonra başladığı belirtiliyor.

 

Yerel medya kaynakları, çatışmaların, Hafter'in dün kontrolü altına aldığı ve 2014'ten bu yana hava trafiğine kapalı tutulan Uluslararası Trablus Havalimanı çevresinde yaşandığını ifade ediyor.

KARŞI SALDIRI BAŞLATILDI

Libya hükümetine bağlı kuvvetler ise, Trablus'un savunması için "karşı saldırı" başlatıldığını duyurdu.

ABD PERSONELİNİ ÜLKEDEN ÇEKTİ

Ülkedeki durumu izlemeye devam edeceklerini duyuran ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) Libya'daki personelinin geçici olarak tahliye edildiğini duyurdu.

7 ÖLÜ 55 YARALI

UMH'ye bağlı Yaralı ve Saha Sağlık Birimi Sözcüsü Malik Mersit, özel televizyon kanalı Ahrar'a yaptığı açıklamada, dünkü çatışmalarda 7 kişinin öldüğünü, 55 kişinin yaralandığını söyledi.

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