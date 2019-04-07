Başakşehir hata yapmadı

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta maçında Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçta kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi Medipol Başakşehir oldu.

Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Marcio Mossoro ve 69. dakikada Edin Visca kaydetti.

Edin Visca, Süper Lig'de bu sezon 27. maçında 11. golünü attı. 29 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu, Başakşehir formasıyla bu sezon 12 asist yaptı.

Bu galibiyetin ardından Medipol Başakşehir puanını 61'e yükseltti ve Galatsaray ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu. Tam 8 haftadır kazanamayan Atiker Konyaspor ise 35 puanda kaldı.

Spor Toto Süper Lig'de gelecek hafta Medipol Başakşehir, Beşiktaş'a konuk olacak. Atiker Konyaspor, Sivasspor'u ağırlayacak.

Medipol Başakşehir: 2 - Atiker Konyaspor: 0

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Serkan Çınar, Tarık Ongun, Kemal Yılmaz

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Mahmut Tekdemir, Attamah, Clichy, İrfan Can Kahveci, Emre Belözoğlu (Dk. 74 Soner Aydoğdu), Visca, Mossoro, Elia (Dk. 85 Napoleoni), Robinho (Dk. 68 Adebayor)

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Opanasenko, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Jevtovic, Jonsson, Fofana, Milosevic, Hadziahmetovic (Dk. 68 Hurtado), Jahovic (Dk. 68 Yatabare)

Goller: Dk. 50 Mossoro, Dk. 69 Visca (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 41 Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir), Dk. 44 Hadziahmetovic, Dk. 60 Jevtovic (Atiker Konyaspor)