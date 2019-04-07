Ak Parti'den Chp'ye cevap!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın toplantısı düzenledi.



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmasından satır başları:

NETANYAHU'NUN BATI ŞERİA İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Çelik: 'İsrail Başbakanı, yine pervasız saldırganlığını ortaya koydu. İsrail Başbakanının yaptığı resmen dünyada büyük çatışmaları tetikleyecek, büyük gerilimlere imza atacak bir olaydır. Bütün bir Orta Doğu'yu ateşe verecek, bütün bir dünyayı ateşe verecek çılgınca sözleri seçim malzemesi olarak İsrail'in içindeki aşırı sağcılardan destek alma amacıyla söyledi. Bu ilhak kararı, dünyanın başka yerlerinde de başka unsurları tetikleyecektir"

CHP'NİN TELAŞI NİYE?

"İkide bir 'biz kazandık' diyorlar. Peki bu kadar rahatsanız, oyların sayılması konusunda bu telaşınız niye? 15 seçimdir vatandaşımız bizi birinci parti yaptı, bu bir rekordur. Cumhur İttifakı'nın ve partimizin birinciliğinin açıkça tescil edildiği bu durumda, CHP yöneticilerinin kendilere bakması ve kendilerine verilen uyarıyla uğraşması gerekir."

"YSK'YI TEHDİT İÇEREN AÇIKLAMALAR SUÇTUR"

"YSK'ya telkin, tehdit içeren açıklamalar suçtur. YSK'nın varlığına dönük tehdit açıklamasıyla esasında kendi varlığınızı da oluşturan siyasi partileri de oluşturan hukukla kavga ediyorsunuz, o hukuka meşruiyetini veren millet iradesiyle de kavga etmiş oluyorsunuz."

"HESAP MAKİNESİYLE GEZECEĞİNİZE ANAYASA İLE GEZİN"

"CHP'ye ve adaylarına açık bir şekilde söylüyorum, hesap makinesiyle gezeceğinize Anayasa ile gezin. Bu sürece saygı gösterme meselesi, demokrasiye kimin ne kadar saygılı olduğunu ifade etme sürecidir."