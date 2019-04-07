07 Nisan 2019 Pazar27 Recep 1440
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Trump'a Yahudi gençler tarafından İsrail protestosu

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Trump'a Yahudi gençler tarafından İsrail protestosu
ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Yahudi Cumhuriyetçi Koalisyonu'nun (RJC) Las Vegas'taki kongresindeki konuşması sırasında Yahudi gençler tarafından İsrail'e verdiği destekten dolayı protesto edildi.
Trump'a Yahudi gençler tarafından İsrail protestosu Trump'a Yahudi gençler tarafından İsrail protestosu Trump'a Yahudi gençler tarafından İsrail protestosu

Trump, Las Vegas'ın İsrail yanlısı bir kuruluş olarak bilinen RJC kongresinde konuştu.

Trump'ın konuşması sırasında "Genç Amerikalı Yahudiler" adlı Yahudi sivil toplum kuruluşuna bağlı bir grup genç ayağa kalkarak ABD liderini protesto etti.

Gençler, "Yahudiler, 'işgal hastalıktır' demek için burada. Yahudiler, 'beyaz ırkçılık' hastalıktır demek için burada." diyerek slogan attı.

Kısa sürede salon karışırken Trump konuşmasına ara verdi.

Salondaki bazı kişilerin tepki gösterdiği grup ayrıca İbranice "Bu dünyayı sevgi ile inşa edeceğiz" anlamına gelen "Olam Chesed Yibaneh" sloganlarını attı.

Genç Amerikalı Yahudiler'den yapılan yazılı açıklamada, "Trump, modern zamanın Firavun'udur. Toplumumuza işgal ve beyaz ırkçılık hastalıklarını reddetmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı

RJC'nin Trump ile İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu desteklemesinin Musevi ahlak geleneğine aykırı olduğuna dikkati çekilen açıklamada, RJC'nin Trump ile Netanyahu'nun ırkçı ve şiddet yanlısı gündemine siyasi bir kılıf uydurarak dünyayı ve Yahudi toplumunu tehlikeye düşürdüğü kaydedildi.

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