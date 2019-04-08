08 Nisan 2019 Pazartesi27 Recep 1440
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Mersin'de sendika binasına kumar operasyonu

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Tarsus ilçesinde Kadim İnşaat İşçileri Sendikası binasına düzenlenen operasyonda kumar oynayan 118 kişiye para cezası verildi
Mersin'de sendika binasına kumar operasyonu
Mersin'de sendika binasına kumar operasyonu Mersin'de sendika binasına kumar operasyonu Mersin'de sendika binasına kumar operasyonu

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir sendika binasına düzenlenen operasyonda kumar oynadığı belirlenen 118 kişiye toplam 37 bin 760 lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, daha önce de aynı konuda çok kez operasyon düzenlenen Yenice Mahallesi'ndeki Kadim İnşaat İşçileri Sendikası binasında yine kumar oynandığı bilgisini alan jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Adrese düzenlenen operasyonda, kumar oynadığı tespit edilen 118 kişiye toplam 37 bin 760 lira, sigara içtiği belirlenen 39 kişiye toplam 14 bin 229 lira, kimlik bildirmeyen 5 kişiye de toplam 765 lira ceza kesildi

Binada yapılan aramada 3 projeksiyon cihazı, 39 tombala kartı, bin 345 pul, 174 üzeri numaralı plastik top, 2 yaka mikrofonu, 2 hoparlör, 1 güç kaynağı, 4 parça halinde numara kağıdı ele geçirildi.

Kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçundan gözaltına alınan M.Ç, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Bu arada, alkol veya uyuşturucu etkisi altındayken araç kullanma suçundan arandığı belirlenen M.U. ise gözaltına alındı.

 

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