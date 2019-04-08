08 Nisan 2019 Pazartesi27 Recep 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:01Güneş 06:30Öğle 13:11İkindi 16:49Akşam 19:42Yatsı 21:06
    • 19°C Adana
    • 14°C Adıyaman
    • 13°C Afyon
    • 5°C Ağrı
    • 17°C Amasya
    • 15°C Ankara
    • 20°C Antalya
    • 15°C Artvin
    • 16°C Aydın
    • 17°C Balıkesir
  • BIST: 97.298 -1.50
  • Altın: 237,605 1.70
  • Dolar: 5,6923 1.30
  • Euro: 6,3938 1.29

Kadının intikamı 15 kişilik çeteyi çökertti

»
Konya'da, sevgilisi tarafından darp edilen 33 yaşındaki kadın, cep telefonuna yüklediği uygulamayla yasa dışı işlerle ilgili mesajları kayıt altına aldı. Kadının ihbarıyla 15 kişilik çete çökertildi.
Kadının intikamı 15 kişilik çeteyi çökertti
Kadının intikamı 15 kişilik çeteyi çökertti Kadının intikamı 15 kişilik çeteyi çökertti Kadının intikamı 15 kişilik çeteyi çökertti

Konya'nın Beyşehir İlçesinde yaşayan 33 yaşındaki E.A., geçen yıl, suç örgütü lideri olan 25 yaşındaki Yılmaz A. ile aşk yaşamaya başladı. Ancak bir süre sonra sevgilisinden şiddet gördü. Şikayetçi olacağını söyleyince de tehdit ve şantajla karşılaştı. Bunun üzerine plan yapan kadın, Yılmaz A.'nın telefonuna gizlice kayıt yapan uygulama yükledi. Sevgilisinin arkadaşlarıyla yaptığı gayrimenkul ve araç alım satımı işleri üzerinden tefecilik, uyuşturucu satışı gibi suçlarla ilgili mesajları kayıt altına alan kadın, ele geçirdiği mesajlarla savcılığa gitti. Sevgilisinin telefonunda elde ettiği delilleri sunan kadının ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Jandarmanın yürüttüğü 5 aylık takip sırasında Yılmaz A. ve ikiz kardeşi Dursun A.'nın da aralarında bulunduğu 15 kişinin suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu belirlendi.

EVDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Yapılan takipte zanlılardan Hüseyin A., 200 faturasız av tüfeği satışı yaparken, Ali P. iki ruhsatsız tabanca satışı yaparken, Tuğrul U. ise üzerinde eroinle yakalandı. Tuğrul U.'nun ayrıca eroinle birlikte yakalanan arkadaşı adına gönderdiği kargoda da uyuşturucu hap ele geçirildi. Soruşturma sürerken Ali P. ile Yılmaz A.'nın ikiz kardeşi Dursun A. tutuklandı.

Gerekli delillerin toplanmasının ardından operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri, aralarında Yılmaz A.'nın da bulunduğu 11 kişiyi Konya ve Isparta'da gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 5 ruhsatsız tabanca, 687 tabanca fişeği, 8 av tüfeği, esrar, uyuşturucu hap, 51 isme düzenlenmiş senet, 76 boş senet, 16 tapu, 8 de sahte araç plakası ile pos cihazı ele geçirildi. Soruşturma kapsamında birçok mağdurun da ifadesine başvuruldu. Gözaltına alınan 11 kişiden 8'i serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Yılmaz A. ile Hüseyin K. tutuklanırken, Tuğrul U. ise serbest kaldı.

Sabah

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Mansur Yavaş ve Tunç Soyer mazbatalarını aldıMansur Yavaş ve Tunç Soyer mazbatalarını aldıCHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu gösteren mazbatayı aldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer mazbatasını aldı.
Kadının intikamı 15 kişilik çeteyi çökerttiKadının intikamı 15 kişilik çeteyi çökerttiKonya'da, sevgilisi tarafından darp edilen 33 yaşındaki kadın, cep telefonuna yüklediği uygulamayla yasa dışı işlerle ilgili mesajları kayıt altına aldı. Kadının ihbarıyla 15 kişilik çete çökertildi.
Mersin'de sendika binasına kumar operasyonuMersin'de sendika binasına kumar operasyonuTarsus ilçesinde Kadim İnşaat İşçileri Sendikası binasına düzenlenen operasyonda kumar oynayan 118 kişiye para cezası verildi
Güven: Yargı süreci devam ediyorGüven: Yargı süreci devam ediyorYSK Başkanı Güven, "Yargı süreci devam ediyor, herhangi bir değerlendirme yapmam." dedi.
KKTC'de şoke eden olay!KKTC'de şoke eden olay!Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da 12 yaşındaki çocuk, öğrenim gördüğü okulda alkol komasına girdi.
Fatih'te can pazarı!Fatih'te can pazarı!Fatih'te bir otomobilin yol açarak kaçtığı feci kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Kaldırımdaki ağaca çarpan araçtaki bir kişi yola savrulurken, polis kaçan otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
  • Ak Parti'den Chp'ye cevap!07 Nisan 2019 Pazar 22:50
  • YSK'dan Ankara kararı07 Nisan 2019 Pazar 21:57
  • Bakan Akar'dan kritik açıklama07 Nisan 2019 Pazar 20:45
  • AK Parti'den YSK'ya İstanbul başvurusu07 Nisan 2019 Pazar 19:48
  • AK Parti'den çok çarpıcı açıklamalar: İlk kez duyacaksınız...07 Nisan 2019 Pazar 18:54
  • CHP'den bir tehdit daha!07 Nisan 2019 Pazar 17:50
  • Yargıtay'dan flaş karar07 Nisan 2019 Pazar 15:47
  • Karadeniz sahiline KOKAİN vurdu!07 Nisan 2019 Pazar 14:43
  • Suudi Arabistan'da saldırı!07 Nisan 2019 Pazar 13:42
  • Bakan Gül'den seçimlerle ilgili kritik açıklama07 Nisan 2019 Pazar 12:54
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri