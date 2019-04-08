Mansur Yavaş ve Tunç Soyer mazbatalarını aldı

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer mazbatalarını aldı.
YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA: HERKESE HİZMET ZAMANI
Mazbatasını alan Yavaş şunları söyledi: "Ankara halkı 5 yıllığına bizi görevlendirmiştir. Buna layık olmaya çalışacağız. Ankara'yı huzur ve bereketin başkenti yapacağız. Diğer ülkelerin başkentleriyle yarışacak bir başkent yaratacağız. Seçim bitti, seçimde olanlar geride kaldı."
TUNÇ SOYER DE MAZBATASINI ALDI
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de mazbatasını aldı.