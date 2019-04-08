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İstanbul için resmi başvuru! CHP'den mazbata hamlesi

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na mazbata verilmesi için İstanbul İl Seçim Kurulu'na dilekçe verdi.
İstanbul için resmi başvuru! CHP'den mazbata hamlesi
İstanbul için resmi başvuru! CHP'den mazbata hamlesi İstanbul için resmi başvuru! CHP'den mazbata hamlesi İstanbul için resmi başvuru! CHP'den mazbata hamlesi

İstanbul Adalet Sarayı'na İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile gelen Kaftancıoğlu dilekçesini İstanbul İl Seçim Kurulu'na sundu.

 

Dilekçede, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) birleştirme tutanaklarından aldığı verilere göre yaptığı açıklamada 4 milyon 169 bin 967 oy aldığı belirtilen dilekçede, "29 Mart 2009 seçimlerinde, 3 Nisan'da İstanbul İl Seçim Kurulu mazbatasını Kadir Topbaş'a vermiştir. 29 Mart 2014 seçimlerinde, 8 Nisan'da İstanbul İl Seçim Kurulu mazbatasını Topbaş'a vermiştir. Tüm bu seçimlerde her zaman olduğu gibi itirazlar vardı. Her iki seçimde de kesin sonuçlar mayıs ayında açıklanmıştı" ifadeleri kullanıldı.

[İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve beraberindeki heyet...] İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve beraberindeki heyet...

 

İmamoğlu'nun seçildiğine dair tutanağın verilmesinin önünde hiçbir engel bulunmadığı kaydedilen dilekçede, mazbatanın verilmesi talebinde bulunuldu.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Kaftancıoğlu, "1 Nisan sabahı Ekrem İmamoğlu seçimleri 24 bin 57 farkla kazanmıştır, belgesi buradadır. Denildiği gibi 29 binler, 27 binler ortada yoktur. Maddi hataların düzeltilmesi 2 Nisan 15.00'e kadar sürmüştür. Sandık başlarında olan ve her seçimde olabilecek maddi hataları bulduk. Maddi hataların düzeltilmesi bittiği anda Ekrem İmamoğlu 20 bin 388 oyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştur. Normalde sürecin hukuksal olduğu bir seçimde, aslında süreç 3 Nisan'da burada bitmiştir. AK Parti hiçbir hukuksal dayanağı olmadığı halde geçersiz oyların sayımı kararını aldırtmıştır" diye konuştu.

Geçersiz oyların sayımı kararının İstanbul'da alındığını, AK Parti'nin kazandığı il ve ilçelerde bu kararın olmadığını kaydeden Kaftancıoğlu, şunları kaydetti: "Demokrasilerde bir oy farkla bile kazanmak seçim sonucunu belirlerken, İstanbul'da durum böyle olmayarak geçersiz oyların sayımı kararı alınmıştır. Sandıkların yüzde 30'u açıldığında aradaki fark 18 bin 222 olmuştur. Bu sabah sandıkların yüzde 91'i açılmıştır ve aradaki fark 15 bin 494'tür. Geçersiz oyların tamamı sayıldığında da aradaki fark kapanmayacaktır ve Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u kazandığı bir kez daha tescillenmiştir."

Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu ile birlikte İmamoğlu'na mazbata verilmesi için dilekçe verdiklerini söyledi.

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