Kılıçdaroğlu ve Akşener'den seçim açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaptıkları görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı. İkilinin gündeminde İstanbul başta olmak üzere yerel seçimler vardı.

İlk olarak açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

''Türkiye tarihinin en ciddi sorunlarıyla karşı karşıya. Türkiye'nin bir an önce seçim atmosferinden çıkıp kendi temel sorunlarına odaklanması lazım. Çok ciddi sorunlarımız var Türkiye'nin seçim sürecinden süratle çıkması lazım. 31 Mart'ta yerel seçim yaptık belediye başkanı seçtik muhtarları seçtik. Bugün 8. gündeyiz ama hala yerel seçimlerle tartışmalar devam ediyor. YSK kararlarını hukuk güvenliği içinde almak zorundadır. YSK kanunlara uymak zorundadır. İtirazlar oldu. Oyların yeniden sayılmasına yönelik bizim hiçbir itirazımız olmadı. Delil göstermesi lazım gerekçe göstermesi lazım. Kişi itiraz ettim diyor neye itiraz ediyorsun? YSK sandık güvenliğini seçim güvenliğini bozar bir sürecin içine girmiştir. Hakimin tarafsızlığı önemlidir.

İBB adayı, AK Parti Genel Başkanı, İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı gizli toplantı yapıyorlar. Niçin? YSK'nın yargıçlarından isteğim ıslak imzalı tutanakların tamamını önünüze koyacaksınız. Seçim yapıldı. Yukarıdan aşağıya seçiyorlar Ekrem İmamoğlu aşağıdan yukarıya Ekrem İmamoğlu. 38 ilçede niçin yeniden sayım? Bu olay bir CHP İYİ Parti Saadet olayı değil bir demokrasi olayıdır. En son bugün aldığımız veriler sandıkların yüzde 92,30'u açıldı ve sayıldı. Saat 08.54 itibariyle 15 bin 722 oyla İmamoğlu yine İBB Başkanı seçilmiş vaziyette.''

MİLLET AFFETMEZ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından söz alan Meral Akşener'in açıklamalarından satır başları:

“1950’den bu yana bu ülkede 2019’a kadar bir birikim sağlandı. Kendisi muhtar olamaz demişti. Bu millet kendisini başbakan seçti. Sonra Cumhurbaşkanı seçti bu sandıktan çıktı. Milli iradeye saygısızlığı bu millet affetmez. Bugün çok vahim bir iş olmaktadır o da şudur biz kazanamazsak sandığın bir anlamı yoktur. Sayın Erdoğan İstanbul’dan çıkan sonuçları kabul etmemekle milletin iradesini yok saymıştır. Bu millet Kenan Evren’i dinledi gitti sandıkları patlattı sayın Özal’ı seçti. Daha sonra Evren ne yapacak endişesi yaşanan Türkiye ve darbenin başını ziyaret ettiği zaman Özal’a başarılar dilemiş bir Evren’den bahsediyorum. Buradan kendisini uyarmak isterim, gidilen yol yol değil. Bu millet kendi iradesiyle alay edene kendisinin iradesini sorgulayana gerçekten sandıkta sağlam bir tokat atar. Bu sefer o kulağı sandıkta koparır. AK Parti kazanıncaya kadar seçim yenilenmesi ancak Güney Afrika cumhuriyetinde olur. Bizim itirazlarımız reddedildi, AKP’den hangi itiraz varsa kabul edildi. Bu heyecanlı arkadaşlarınıza lütfen gem vurun. Türkiye tersi bir durumla karşılaştığında demokrasi perdesini kapatır. Hakimlere sesleniyorum siz AKP’nin SKM ofisi değilsiniz. Erdoğan’ın sözlerini de izmedik. Bir adalet bakanı hislerine göre bir problem var diyor. Türkiye’nin bir an önce normalleşmesi lazım”