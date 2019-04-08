08 Nisan 2019 Pazartesi27 Recep 1440
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Damat dehşeti

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini, baldızını ve kayınbiraderini öldürüp, kayınvalidesini de yaraladı.
Damat dehşeti
Damat dehşeti Damat dehşeti Damat dehşeti

Alınan bilgiye göre, Mehmet Ö'nün, boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşi Ayla Ö'nün kaldığı merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki babaevine düzenlediği silahlı saldırıda yaralanan ardından özel bir hastaneye kaldırılan kayınbiraderi Bahri İrketi de yaşamını yitirdi. 

Bahri İrketi'nin yanı sıra saldırıda daha önce hayatını kaybeden Ayla Ö. ve Reyhan İrketi'nin cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ayrı yaşadığı eşi Ayla Ö'nün kaldığı babaevine giden zanlı Mehmet Ö. ile aile bireyleri arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüşmüştü.

Bunun üzerine Mehmet Ö, tabancayla eşi Ayla Ö. ile kayınbiraderi Bahri İrketi, baldızı Reyhan İrketi ve kayınvalidesi Hacer İrketi'yi yaralayıp kaçmıştı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ayla Ö. ve Reyhan İrketi müdahalelere rağmen kurtarılamamış, Bahri ve Hacer İrketi ise tedavi altına alınmıştı.

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