08 Nisan 2019 Pazartesi27 Recep 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:01Güneş 06:30Öğle 13:11İkindi 16:49Akşam 19:42Yatsı 21:06
    • 24°C Adana
    • 17°C Adıyaman
    • 18°C Afyon
    • 9°C Ağrı
    • 21°C Amasya
    • 20°C Ankara
    • 21°C Antalya
    • 21°C Artvin
    • 21°C Aydın
    • 21°C Balıkesir
  • BIST: 97.296 -1.51
  • Altın: 236,942 1.42
  • Dolar: 5,6715 0.93
  • Euro: 6,3781 1.05

Eski ÖSYM Başkanı gözaltına alındı

»
Eski ÖSYM Başkanı gözaltına alındı
Ankara Başsdavcılığı tarafından yürütülen operasyonda eski ÖSYM Başkanı Ali Demir de gözaltına alındı.
Eski ÖSYM Başkanı gözaltına alındı Eski ÖSYM Başkanı gözaltına alındı Eski ÖSYM Başkanı gözaltına alındı

Ayrıntılar Geliyor...

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kuzey Irak'ta teröristlere ağır darbe!Kuzey Irak'ta teröristlere ağır darbe!Milli Savunma Bakanlığı: Irak kuzeyi Hakurk ve Avaşin bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
Eski ÖSYM Başkanı gözaltına alındıEski ÖSYM Başkanı gözaltına alındıAnkara Başsdavcılığı tarafından yürütülen operasyonda eski ÖSYM Başkanı Ali Demir de gözaltına alındı.
Damat dehşetiDamat dehşetiAdana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini, baldızını ve kayınbiraderini öldürüp, kayınvalidesini de yaraladı.
Kılıçdaroğlu ve Akşener'den seçim açıklamasıKılıçdaroğlu ve Akşener'den seçim açıklamasıCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaptıkları görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı. İkilinin gündeminde İstanbul başta olmak üzere yerel seçimler vardı.
İstanbul için resmi başvuru! CHP'den mazbata hamlesiİstanbul için resmi başvuru! CHP'den mazbata hamlesiCHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na mazbata verilmesi için İstanbul İl Seçim Kurulu'na dilekçe verdi.
Kritik FETÖ davasında karar çıktı!Kritik FETÖ davasında karar çıktı!FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda (ÖKK) yaşanan olaylarla ilgili 68 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.
  • Mansur Yavaş ve Tunç Soyer mazbatalarını aldı08 Nisan 2019 Pazartesi 11:44
  • Kadının intikamı 15 kişilik çeteyi çökertti08 Nisan 2019 Pazartesi 10:53
  • Mersin'de sendika binasına kumar operasyonu08 Nisan 2019 Pazartesi 10:50
  • Güven: Yargı süreci devam ediyor08 Nisan 2019 Pazartesi 10:00
  • KKTC'de şoke eden olay!07 Nisan 2019 Pazar 22:53
  • Fatih'te can pazarı!07 Nisan 2019 Pazar 22:52
  • Ak Parti'den Chp'ye cevap!07 Nisan 2019 Pazar 22:50
  • YSK'dan Ankara kararı07 Nisan 2019 Pazar 21:57
  • Bakan Akar'dan kritik açıklama07 Nisan 2019 Pazar 20:45
  • AK Parti'den YSK'ya İstanbul başvurusu07 Nisan 2019 Pazar 19:48
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri