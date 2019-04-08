08 Nisan 2019 Pazartesi27 Recep 1440
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Minik Alperen'in ölümünde karar çıktı

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Minik Alperen'in ölümünde karar çıktı
İzmir’de, okul servis minibüsünde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin’in ölümünde ihmali bulunduğu öne sürülen öğretmen Nurcan Altıok, yargılandığı davada 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı.
Minik Alperen'in ölümünde karar çıktı Minik Alperen'in ölümünde karar çıktı Minik Alperen'in ölümünde karar çıktı

İzmir’de, okul servis minibüsünde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin’in ölümünde ihmali bulunduğu öne sürülen öğretmen Nurcan Altıok, yargılandığı davada 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı.

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Minik Alperen'in ölümünde karar çıktıMinik Alperen'in ölümünde karar çıktıİzmir’de, okul servis minibüsünde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin’in ölümünde ihmali bulunduğu öne sürülen öğretmen Nurcan Altıok, yargılandığı davada 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı.
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