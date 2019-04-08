Erdoğan-Putin görüşmesi başladı! İlk açıklamalar

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile saat 13.25'te Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile saat 13.25'te Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi.



Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi başladı.

İkili görüşmeye geçmeden önce basın önünde ilk açıklamalarını yaptı.

İşte ilk açıklamalar;

Putin: Türkiye ile ikili ilişkilerimiz özellikle de ekonomi alanında geliştiğini memnuniyetle izliyoruz. Uluslararası ilişkilerde ve küresel sorunlarla ilgili Türkiye ile yoğun bir iş birliğimiz söz konusudur. İkili ticaret hacmimiz 35 milyar dolar seviyesine ulaştı. İki ülke arasında karara bağlamamız gereken çok sayıda konu mevcut.

Erdoğan: Gerek ikili ilişkiler, gerek bölgesel sorunlarla ilgili aramızda bir görüşme trafiği olacak. 3 tane anlaşma aramızda imzalanacak. Geleceği yönelik bir adımı atmış oluyoruz. Ticaret hacmimizde yüzde 15'lik artış söz konusu. Hedef ticarette 100 milyar dolara yürümek. Bir diğer önemli adım da, şu anda bölgedeki terör eylemlerine karşı attığımız adımlardır. Suriye'de attığımız adımlar, atacağımız adımlar önem arzediyor. Bugünkü üst düzey stratejik konsey toplantısı büyük önem arz ediyor.

İki liderin yapacağı görüşmenin ardından 8. Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısı yapılacak.