08 Nisan 2019 Pazartesi27 Recep 1440
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Netanyahu: Batı Şeria'daki ilhak ABD ile koordineli yapılacak

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Seçim vaadi olarak Batı Şeria'nın ilhak edileceğini duyuran, tüm dünyanın tepkisine rağmen 'ilhak' iddiasını geri çekmeyen İsrail Başbakanı Netanyahu'dan yeni bir açıklama geldi.
Netanyahu: Batı Şeria'daki ilhak ABD ile koordineli yapılacak
Netanyahu: Batı Şeria'daki ilhak ABD ile koordineli yapılacak Netanyahu: Batı Şeria'daki ilhak ABD ile koordineli yapılacak Netanyahu: Batı Şeria'daki ilhak ABD ile koordineli yapılacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yeniden başbakanlık koltuğuna oturması halinde işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "İsrail'e ilhak" etme planını ABD yönetimi ile koordineli şekilde yapacağını açıkladı. İsrail'in 'Kanal12' televizyonuna yaptığı açıklamada Netanyahu, Batı Şeriadaki Yahudi yerleşim birimlerinin aşamalı ve ABD ile koordineli şekilde ilhak edileceğini söyledi.

"ABD'NİN ONAYIYLA YAPMAYI TERCİH EDİYORUM"

Netanyahu, şunları kaydetti: "Yahudi yerleşim birimlerinin korunması aşamasından büyük inşa aşamasına geçmiştik. Şimdi ise Yahudi yerleşim birimlerine İsrail egemenliğini tatbik etme aşamasına geçeceğiz. Ben bunu aşamalı şekilde ve ABD'nin onayıyla yapmayı tercih ediyorum. Dolayısıyla Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinin ilhakı ABD ile koordineli bir şekilde yapılacak." 

Tek bir Yahudi yerleşimcinin dahi Batı Şeria'dan çıkarılmayacağını yineleyen Netanyahu, "Filistinliler ile gerçek ve sorumlu bir barış tesis edeceğim. Ancak bunu güçle yapacağım, taviz vererek ve kafa sallayarak değil." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Yahudi yerleşim birimleri meselesini konuştuğunu ve bu görüşmede söz konusu yerleşim birimleri üzerinde İsrail egemenliğinin tatbikinin kaçınılmaz olduğunu söylediğini aktaran Netanyahu, şöyle  devam etti: 

"BAZI ARAP LİDERLER DE GÖRÜŞTÜM, BİZİ ANLIYORLAR"

"Öncelikle ben Batı Şeria'yı ilhak edeceğim demedim. Ben Yahuda ve Samara'daki (Talmudik Batı Şeria) Yahudi yerleşim birimleri ve Yahudi topluluklar üzerinde İsrail egemenliğini tatbik edeceğim ya da ilhak edeceğim dedim. Bunun için de ABD'nin yardımını istiyorum. ABD'nin Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tanıması iki yılımı aldı. Trump'a 'Golan'ı tanı lütfen' dedim."

Bazı Arap liderlerle de Yahudi yerleşim birimlerini ilhak meselesini konuştuğunu dile getiren Netanyahu, "Bazı Arap liderlere bu konuyu görüştüğümü söyleyebilirim. Onlar da bizim toprağa olan bağlılığımızı anlıyorlar." dedi. Netanyahu bu konuda daha fazla ayrıntı vermekten ise kaçındı. 

NE OLMUŞTU?

İsrail Başbakanı Netanyahu cumartesi günü yaptığı açıklamada, yeniden başbakanlık koltuğuna oturması halinde işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "İsrail'e ilhak" etmeyi planladığını söylemişti.

Ülkede yarın yapılacak erken seçimin kaderini belirleyecek sağ seçmene yönelik mesajlar veren Netanyahu, "Bağımsız bir Filistin devleti İsrail'in varlığı için bir tehdittir. Kudüs'ü bölmeyeceğim, Yahudi yerleşim birimlerini de boşaltmayacağım." demişti.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yasa Yahudi yerleşim birimleri inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuş ve bütün çabalara rağmen yeniden başlatılamamıştı.

İsrail'in 1967'deki savaşın ardından işgal ettiği Batı Şeria'da yaklaşık 250 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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