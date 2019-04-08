Rize'de çılgın maç!

Çaykur Rizespor ile Beşiktaş, Didi Stadı'nda karşılaştı. Arda Kardeşler'in düdük çaldığı maçı Beşiktaş 7-2 kazandı.

Beşiktaş'ın gollerini 8. dakikada Vida, 14 ve 78. dakikalarda Adem Ljajic, 64. dakikada Burak Yılmaz, 71, 82 ve 90. dakikalarda Güven Yalçın attı. Rizespor'un sayılarını ise 42. dakikada Vedat Muriqi ve 70. dakikada Abarhoun kaydetti.

Süper Lig'de 10 maçtır kaybetmeyen Beşiktaş, puanını 50 yaparak zirve takibini sürdürdü. Çaykur Rizespor ise ligin ikinci yarısındaki 2. mağlubiyetini aldı ve 34 puanla 11. sırada kaldı.



Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Çaykur Rizespor ise Göztepe'yi ağırlayacak.