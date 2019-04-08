Ak Parti son rakamı açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz İstanbul seçimleri için açıklamalarda bulundu ve İstanbul'da yaşanan durumu özetledi.

"DEMOKRASİMİZ ŞAİBE ALTINDA KALMASIN"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok isabetli bir ifadesine rastladım. Olay bir demokrasi olayıdır diyor. İşte bu doğru. Ama biz de bunun için mücadele veriyoruz. Demokrasimiz şaibe altında kalmasın, arındıralım onu, kimsenin kafasında soru işareti kalmasın. Mesele sayın Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi demokrasi meselesiyse kendilerinin de yardımcı olmaları lazım. İl Seçim Kurulu, CHP'nin itirazı üzerine sayımı duydu. Hani hiç itirazınız olmamıştı sizin? Niye yanıltıyorsunuz kamuoyunu? Ne gerek var? Diyor ki, "Bizim hiçbir itirazımız olmadı sayıma, karşı çıkmadım, hamle yapmadık" diyor. Ama CHP İl Başkanlığı tarafından ilçe seçim kuruluna gidildi ve il seçim kurulu da bugüne kadar Türk siyasi hayatında görülmemiş bir karara imza attı. Neydi o? Hatırlayın, tedbir kararıydı. Bugüne kadar seçim kurulları tedbir kararı vermemiş. Ama ilk kez CHP'nin müracaatı üzerine İstanbul İl Seçim Kurulu sayımla ilgili tedbir kararı vermiştir. Bu kararın acele toplanarak hızlı bir şekilde bugüne kadar olmadığı şekilde verilmiş olması manidardır.

"BİR ŞEYLERİ SAKLAMAK İÇİN Mİ DİYE SORASIM GELİYOR"

Oranlar veriliyor, il başkanları, genel başkan yardımcıları ve sayın Kılıçdaroğlu tarafından. Bu doğru değil. 'Sandıkların yüzde 93,2'si açıldı' deniliyor. Bu kesinlikle doğru değil. Siyasi şov ve çıkışların ötesinde çok hukuki, teknik yorumlar yapıyoruz, bugün de devam edeceğiz nasipse. Üç bakanın istifa etmesiyle ne alakası var bu seçimin? Anayasa'nın değişmeden önceki 114. maddesinde Ulaştırma, İçişleri, Adalet Bakanı'nın istifa etmesi yerel seçimlerle alakalı değildir, TBMM seçimlerinin yapılması ile alakalıdır. Onunla ilgiliydi, kaldı ki o da kalktı. O zaman niye durup dururken bunu gündeme getiriyoruz? Bir şeyleri saklamak için mi diye sorasım geliyor mesela. Bir şeylerin üstüne gitmeyelim, hedefi şaşırtalım mı diye yapılıyor. Biz bunu yapmayacağız, biz kamuoyunu doğru bilgilendirmeye devam ediyoruz.

"SUÇLULAR BULUNUP HAK ETTİĞİ CEZA SAĞLANMALIDIR"

Ne olacaksa hukuki zemin içinde olacak. Anayasa'nın maddesi hakimlere telkinde bulunamayacağını ifade ediyor. CHP'nin yetkililerin kaç gündür seçim kuruluna dönük parmak sallar gibi tarzla baskı yapması, tehditvari yaklaşımlar sergilemesi Anayasa'nın 138. maddesine göre nerede duruyor? Biz asla hukukun dışına çıkmayacağız. Yasal yolları denemek hakkımız ve sonuna kadar bu hakkı deneyeceğiz ve bu yollara tevessül edeceğiz. Bizim yaptığımız şu arkadaşlar; sandıktan çıkanı kabul etmemek değil bir kere. Sandığa ne girmiş ise, girdiği şeklinde onun çıkması ve tam o iradeye göre kaydedilmesidir. Bizim başka bir muradımız yok. Bizim yaptığımız insanları yanıltmak değil, herşey tam olarak ortaya çıksın diye belge, bilgileri derliyoruz, açık ve aleni bir şekilde kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bizim yaptığımız demokrasinin üzerine gölge düşmesin, sorumlular tespit edilsin ve gerçek net bir şekilde ortaya çıksın. Oragize usulsüzlüğü yapanları, yaptıranları ve tüm bağlantıları belirlemek ve seçim hukuku kapsamında gerekli itiraz yollarını denemek ve bir yandan da sorumlularla ilgili suç duyurusunda bulunup hak ettiği cezayı sağlanmasıdır.

Konuşmasının devamında Büyükçekmece'deki usulsüzlük iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yavuz, şunları söyledi:

"Büyükçekmece Belediyesinde çalışan bir işçi, nüfus müdürlüğünde görevlendirilmiş. Geçici görevlendirmeyle. 28 Mart 2017'de. Bu kişinin görevi nüfus kayıt örneği, yerleşim belgesi ve çok dilli belgeleri tanzim ederek vatandaşa vermek ve ilçe nüfus müdürlüğü tarafından verilen diğer işleri yapmak. Bu kişi ne yapıyor? Bu kişi sahte belge düzenliyor. Birtakım işlemler yapıyor. Bu 353 kişi Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan kişilerin adedini gösteriyor. Mesele bu kadar küçük değil. Bu kişi, 28 Mart 2017'de giriyor, 18 Ocak 2019'a kadar çalışıyor. 17 Ocak'a kadar bütün iş bitiyor zaten. Listelerin düzeltilmesi hadisesi 17 Ocak'a kadar devam ediyor. 18 Ocak'ta bu fark ediliyor. Bu alınıyor. Bu kişi 7 bin 486 kişinin kaydından şüphe oluşturacak şekilde, bunların hepsi şüpheli, hepsi sahte belgelere dayalı. Bu sayı sadece 7 bin 486 kişi. Mesele bundan da ibaret değil. Meselenin içerisinde başkaları da var. Bu belediyedeki ayak. Bu belediyedeki kişi eliyle yapılanlar. Direkt yapılanlar. Bunun başka uçları var. Çok organizeli şekilde çalışmışlar. 7 bin 282 kişi ya İstanbul'un ya da Büyükçekmece'nin dışından.Farkında mısınız? Meselenin ayrıntısına indiğimizde insanın tüyleri diken diken oluyor. 100 adres değişikliği formunda kişilerin imzası olmadığı anlaşılıyor. Bu ortaya çıkıyor. Nerelere ve nasıl yapıyor bunu? Bu kişi 104 boş arsaya kişi kaydediyor. 36 inşaat, 35 sahte adres... Yok öyle bir adres. 269 ikamet etmeyen, 31 beyanda bulunmayan, 129 boş daire, 5 konut olmayan... 3 tane tır garajını adres olarak gösteriyor. İki tane anaokulunu adres olarak gösteriyor."

Yavuz, seçmen kaydedildiği iddia edilen yerlerin fotoğraflarını göstererek, buralara kayıtlar yapıldığını anlattı.



Konut olmayan yerlerin adres olarak gösterildiğine vurgu yapan Yavuz, "11 bin 186 kişinin ikamet kaydının Büyükçekmece'ye getirildiğini tespit etmiş bulunmaktayız. Şimdi soruyorum. Bir kişinin başkalarından yardım almadan bütün bunları yapması mümkün mü? Bu işte bir şey demeyelim de ne diyelim, bu işin peşine düşmeyelim de ne yapalım, biz bunları ortaya çıkarmak için gece gündüz çalışmayalım da ne yapalım?" dedi.

"BİZE EMANET EDİLMİŞ HER OYA SONUNA KADAR SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Yüzde 80'i bizim aleyhimize yüzde 20'si CHP'nin aleyhine yazılıyor. 5 tane oy bizden gitmiş 1 tane oy CHP'den gitmiş görünüyor. Şu an itibarıyla 14 binlere inmiş bulunuyor. CHP'li yetkilileri nasıl bir algı oluşturmaya çalışıyor. Rakamları koyun ortaya, bakın biz koyduk. Bu AK Parti'nin derdi değildir, olmamalıdır. Sayın Kılıçdaroğlu ve yetkililerin bu konudaki yanılgıları, düştükleri hata şudur. Sadece bu AK Parti'nin derdidir diye bakıyorlar. Biz seçime alalım da nasıl olursa olsun diye düşünüyorlar. Bütün partilerle birlikte hareket edip bunları temizlememiz gerektiğini düşünüyoruz. Maddi hatalar, geçersiz oylar bizim aleyhimize, buna rağmen diyorlar ki, siz bunları unutun, boş verin, üstüne gitmeyin diyorlar. Bir an önce bırakın da bu işi, mazbatamızı alalım diyorlar. Yangından mal kaçırırcasına davranıyorlar.Biz bize emanet edilmiş her oya sonuna kadar sahip çıkmak görevimizdir, hatta bu bizim için bir vecibedir, görevdir

"BİZ BAŞINDAN BERİ BÜTÜN OYLAR SAYILSIN DİYORUZ"

Maddi hataların düzeltimi, geçersiz oyların sayımı ve tüm oyların sayımı ile ilgili üç noktada itirazımız oldu. Sadece geçersiz oyların sayımından 5 bin 69 oydur. 5 bin 69 oy bizim aleyhimize kaydedilmiş gibi görünüyor. Bunlar sadece geçersiz oyların sayımıyla ilgilidir. Zaten CHP yetkilileri hep böyle bir manipülasyon ve böyle bir algı oluşturmak istedikleri nokta böyle bir noktadır. CHP yetkilileri iki rakam telaffuz etti. Birisi yüzde 92, birisi yüzde 93. Oyların sayımı demiştir. Kaldı ki orada da yüzde 93 sayım yokr, yüzde 88 sayım var. Ama oyların sayımı diyor. Tablo budur arkadaşlar. Tablo şu anda tüm oyların sayımı anlamında sadece yüzde 5,9'u hadi yuvarlak bir şekilde söyleyelim, yüzde 6'sı sayılmıştır. Kendilerine sorulacak soruyu karıştırarak bize yöneltiyorlar. Nereden çıkartıyorsun yüzde 93? Bu rakamı çürütebiliyor musun? Bak ben her türlü çürütmeye çalışıyorum bu rakamı. Yüzde 94'ü duruyor. Kalanlar da sayılsın diye , çünkü 5 ilçede sayım yapılıyor, kalan tüm ilçelerde sayım yapılsın diye YSK'ya gittik dün. Biz baştan beri bütün oylar sayılsın istiyoruz.

"BU KİŞİ SAHTE BELGE DÜZENLİYOR VE BİRTAKIM İŞLER YAPIYOR"

Sonuç 29 binler 15 binlere, 14 bin küsurlara inmiş durumdadır. E be kardeşim 1 Nisan'da 29 bin olan, 2 Nisan'da 24 bine, 3 bine 21 bine iniyor ve böyle devam ediyorsa demek ki ortada bir yolsuzluk, daha doğrusu bir oy yolsuzluğu, suistimal, usulsüzlük var. Biz bunun bir tarafına organizeli diyoruz. Siyasi hayatım içerisinde hep bu işlerin içinde oldum. Bir ilde birkaç taneyi geçen oy kaydırmaları görmedim. Ama burada binlercesi var. Bunların hepsinin üst üste gelmesi mümkün mü? Biz bilgilerimize dayanarak söylüyorum, anlattıktan sonra dediler ki; az bile diyorsunuz. Sizinle paylaştıklarımız organizeli bir usulsüzlük yapıldığı çok net gözüküyor. Peki bu organizeli usulsüzlük niye diyoruz? Dün bir örnek vermiştim size Büyükçekmece'den. Biraz daha netleştirelim. Büyükçekmece'de usulsüzlük nasıl olmuş. Büyükçekmece Belediyesi'nde çalışan işçi nüfus müdürlüğünde görevlendirilmiş. Bu kişinin görevi nüfus kayıt örneği, yerleşim yeri belgesi ve çok dilli belgeleri tanzim ederek, vatandaşa vermek ve ilçe nüfus müdürlüğü tarafından diğer işleri yapmak. Bu kişi sahte belge düzenliyor ve birtakım işlemler yapıyor.