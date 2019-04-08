08 Nisan 2019 Pazartesi27 Recep 1440
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İran'dan ABD'ye misilleme!

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İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi, Devrim Muhafızları Ordusunun yabancı terör örgütleri listesine dahil edilmesine karşılık, ABD Merkez Kuvvetlerini (CENTCOM) terör örgütleri listesine aldığını duyurdu.
İran'dan ABD'ye misilleme!
İran'dan ABD'ye misilleme! İran'dan ABD'ye misilleme! İran'dan ABD'ye misilleme!

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi, Devrim Muhafızları Ordusunun yabancı terör örgütleri listesine dahil edilmesine karşılık, ABD Merkez Kuvvetlerini (CENTCOM) terör örgütleri listesine aldığını duyurdu.

 

Milli Güvenlik Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, ABD hükümeti "terörizmin destekçisi" olarak nitelendirildi, ABD Merkez Kuvvetlerinin (CENTCOM) ve onunla bağlantılı güçlerin terör örgütleri listesine alındığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

 

 "Bu asılsız karar bölgesel ve evrensel güvenlik ile barış için tehlikelidir. Ayrıca uluslararası hukuk ile BM kararlarının da ihlalidir. DMO, bölgedeki müttefikleriyle birlikte El Kaide, DEAŞ, Nusra ve diğer terör örgütlerine karşı mücadele etmiştir."

İLK HAMLE ABD'DEN GELDİ

ABD Başkanı Donald Trump, kısa süre önce İran Devrim Muhafızları Ordusunun ABD'nin yabancı terör örgütleri listesine eklendiğini duyurdu.

Beyaz Saray'dan Trump adına yapılan yazılı açıklamada, "Devrim Muhafızları Ordusu, İran hükümetinin küresel terörizm kampanyasını yönlendirme ve uygulama konusundaki ana aracıdır." ifadelerine yer verildi.

Washington yönetimi, şu ana kadar Devrim Muhafızları Ordusu ile ilişkili onlarca kişi ve kuruluşu terör listesine dahil etmişti ancak ordunun tamamını kapsayan bir karar almamıştı.

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