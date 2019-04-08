08 Nisan 2019 Pazartesi27 Recep 1440
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Erdoğan ve Putin'den vize müjdesi

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Erdoğan ve Putin'den vize müjdesi
Rusya Devlet Başkanı Putin ile ortak açıklama yapan Başkan Erdoğan '2019 yılını karşılıklı kültür ve turizm yılı ilan ettik' derken Putin ise vize konusunda müjde verdi.
Erdoğan ve Putin'den vize müjdesi Erdoğan ve Putin'den vize müjdesi Erdoğan ve Putin'den vize müjdesi

Putin'in açıklamalarından satırbaşları:

 

"PROFESYONEL SÜRÜCÜLER İÇİN VİZELER ÇOK YAKINDA KALKACAK" 

Rusya ile Türkiye arasında askeri, teknik alanında işbirliği artmaktadır. S-400 füzelerinden bahsediyorum. Başka perspektiflerden de konular açıldı. Kültürel, beşeri ve sivil toplum kuruluşları arasında temaslar ele alındı. Türk-Rus Forumu başarılı bir şekilde faaliyet gösteriyor bu alanda. Türk gazeteciler Moskova'da staj gördü. Yaz aylarında Rus gazeteciler Türkiye'ye staja gidecekler. Türkiye Rus turistlerin gözdesi haline geldi. Sadece tatil yerlerini değil Türkiye'nin kültürel yerlerini de geziyorlar. Rus turistler Türkiye'ye gelen turistlerde birinci sıradadır. Türk devletinin Rus vatandaşlarımızın güvenli şekilde istirahat etmelerine önemli katkılar sağlıyor. Profesyonel sürücüler için vizelerin çok yakında kaldırılacağını beyan etmek istiyorum.

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