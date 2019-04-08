AK Parti'den açıklama: Çok farklı şeyler çıkacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından İstanbul'da yapılan itirazlar ve oy sayımıyla ilgili açıklama yaptı. Yavuz, "Bizce bu meselenin arkasından çok farklı şeyler çıkacak.'' diyerek FETÖ'yü işaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz İstanbul’daki yerel seçim sonuçlarına itiraz süreci ile ilgili konuştu.



'FETÖ KAPSAMINDA İHRAÇ EDİLENLER VAR MI?...'



Yavuz açıklamasında "Bizce bu meselenin arkasından çok farklı şeyler çıkacak. Sandık başkanlarından FETÖ kapsamında ihraç edilenler var mı diye merak ediyorum mesela. Bu noktada emarelerimiz var ama araştırmaya devam ediyoruz. Muhtemelen şu oldu: Bir stratejik akıl belli kesimleri ve güçleri birleştirdi ve böyle organizeli usulsüzlüklerin ortaya çıkmasına sebebiyet verdi." ifadelerini kullandı.