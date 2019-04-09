09 Nisan 2019 Salı27 Recep 1440
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AK Parti'den İstanbul Barosu'nun açıklamalarına sert tepki

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genel Merkez Binasında açıklamalarda bulundu. Çelik, İstanbul Barosu'nun 'İstanbul'da seçim bitmiştir' açıklamalarına sert tepki gösterdi.
AK Parti'den İstanbul Barosu'nun açıklamalarına sert tepki
AK Parti'den İstanbul Barosu'nun açıklamalarına sert tepki AK Parti'den İstanbul Barosu'nun açıklamalarına sert tepki AK Parti'den İstanbul Barosu'nun açıklamalarına sert tepki

Çelik'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

 

Terör örgütleri arasında ayrım gözetmeyen bir politikamız var. Maalesef müttefiklerimini terör örgütlerine destek verdiklerini görüyoruz.

CHP SİSTEMATİK ŞEKİLDE KAMUOYUNU YANILTIYOR

 

Tartışmaları izliyorsunuz. CHP sözcüleri konuştu. Amatör bakışla bile değerlendirildiğinde bunun kamuoyunu sistematik bir şekilde yanıltma çabası olarak görüyoruz.

ÖZÜR DİLEMELİDİR

Biz bu tehdidin yanlışını anlatmak için anayasa ile çıkın dedik. CHP'nin İstanbul adayı medya gruplarına sahip olan aileleri tehdit etmiştir. Daha 1 gün öncesinde ailelerinizin kıymetini bilin, siyasetten uzak durun açıklaması yapıyordu bugün ile aile soyisimlerini vererek tehdit ediyor. Özür dilemelidir.

Bu insanların büyükleri var, çoluk çocukları var, aynı soyismi taşıyan çok sayıda kişi var. 

Her gün sevgi saygı diye çıkacaksınız, hayat koçu gibi konuşacaksınız, sonra pek çok ailenin ismini verip tehdit edeceksiniz.

Doğrusunu söylemek gerekirse bunu son derece vahim olarak görüyoruz. Yanlışlıkla yapıldığını düşünmüyoruz.

Basiretsizce ve şuursuzca yapıyorsunuz. Medyayı eleştirebilirsiniz. Kimseyi hakaret etmediğiniz sürece her türlü eleştiri haktır. Hedef göstermiyorsanız eleştirinize kulak verilir. 

Henüz herhangi bir ünvana sahip olmadan bunları yapıyorsanız, yarın bir gün ünvanınız olduğunda neler yaparsınız. 

Aileleri, soyadları vererek, tüm o soyadını taşıyan insanları hedef göstermek siyaseten sorun olduğu ortadadır ahlaken de sorundur.

KARARI HUKUK VERİYOR

Hukuk kararını veriyor. Sonrasında da siyasetçiler olarak hukukun verdiği kararı saygıyla selamlıyoruz. CHP'nin Ankara adayı mazbatasını aldı. Karar verildi ve netice itibariyle mazbatasını aldı. Arkadaşlarımız partimiz adına teşekkür etti, belediye başkanımız uğurladı.

Memleketin sahibi millettir. Demokrasinin sahibi millettir. Ne derse o olur. Biz de başımızın üstünde emanet gibi taşırız.

MANSUR YAVAŞ ANITKABİR DEFTERİNİ SUİSTİMAL ETMEDİ

 Anıtkabir defterini siyasi bakımdan suistimal etmedi. Mazbatasını aldıktan sonra bunu yaptı. Demekki mesele devlet adabına, protokol kurallarına, aziz Atatürk'ün aziz hatırasına ve kurallara uymakla alakalıdır. 

Her gün çıkıp 'toplumu germeyin' diyorlar. İstanbul'da medya sahibi olan ailelerin soyadlarını meydanlarda verip tehdit ediyorlar. Sistematik olarak bu kadar CHP skandalının biraraya geldiği az görüşmüştür. Bütün siyasi tarihteki skandalları  bu bir haftaya sığdıracak şekilde hareket içindeler.

"VAHİM BİR AÇIKLAMADIR"

"İstanbul Barosu'nun açıklaması vahim bir açıklamadır. Baro'nun kıymetli üyelerine de haksızlık yapan bir açıklamadır. Bir hukuk kurumunun kendisini YSK yerine koyması, adeta marjinal parti gibi davranması, kendi üyelerinin iradelerine ipotek koymuş bir tutum sergilemesi son derece vahimdir."

OLAĞANÜSTÜ BİR DURUM YOK

"Bugün, Ankara'da olduğu gibi itirazlar sonuçlanıyor. Gayet doğal bir şekilde devir teslim gerçekleşti. Süreç bu şekilde devam ediyor. Herhangi bir olağanüstü bir durum yok."

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