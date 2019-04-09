YSK'dan İstanbul kararı

YSK İstanbul'da 31 ilçede AK Parti'nin yeniden sayım talebini reddetti. AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel, YSK'nın İstanbul'da 51 sandığın tekrar sayılmasına karar verdiğini açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti'nin 'İstanbul seçimindeki 31 ilçedeki sandıkların yeniden sayılması' itirazıyla ilgili karar verdi.



AK PARTİ'NİN TALEBİ REDDEDİLDİ



Yaklaşık 4,5 saat süren toplantıdan AK Parti'nin İstanbul'da tüm oyların yeniden sayım talebi reddedilirken 21 ilçedeki 51 sandıkta yeniden sayım yapılmasına karar verildi. Büyükçekmece ise karar ertelendi.



TOPLANTININ ARDINDAN AÇIKLAMA!

İstanbul'da 10 milyon 560 bin 963 seçmen bulunduğunu belirten Özel, AK Parti ve CHP'nin büyükşehir belediye başkan adayları arasında 15 bin civarında oy farkı olduğunu söyledi.

Özel, İstanbul'daki 15 bin oy farkının Anadolu'nun Karabük-Ovacık, Çankırı-Bayramören, Kırklareli-Kofçaz, Kilis-Mustafabeyli, Kırşehir-Akçakent, Kilis-Polatlı, Bingöl-Yayladere, Bilecik-Yenipazar, Kastamonu-Doğanyurt ilçelerindeki bir oya tekabül ettiğini ifade ederek, "Yani İstanbul'da bir oyun peşindeyiz. O ilçelerde bir oy ne ise İstanbul'da da bir oy odur." diye konuştu.

"BÜYÜKÇEKMECE ERTELENDİ"

Oyların tamamının sayılmasına yönelik taleplerini YSK'ya taşıdıklarını anlatan Özel, "32 ilçeden 31'ini karara bağladı Yüksek Seçim Kurulu biraz önce. Bir tanesini, Büyükçekmece'yi erteledik. Yarından sonra görüşülecek Büyükçekmece. Çünkü, başka olaylar da var. Büyükçekmece hem ilçe belediyesiyle ilgili olaylar var hem de büyükşehire etkisiyle ilgili olaylar var. Onun için onu erteledik." bilgisini verdi.

Özel, 31 ilçedeki sandıkların tamamındaki oyların yeniden sayılmasını istediklerini dile getirerek, "Şimdi biliyorsunuz geçersiz oyların sayılması... Altı ilçedeki tüm oyların sayılması toplam seçmenin yüzde 6'sına tekabül etti İstanbul'da. 29 bin oy farkı, bu sayılan yüzde 6 ile bugün itibarıyla biraz önceki son rakama göre, 14 bin 604'e geriledi. Şu anda sayım devam etse, yüzde 6'sını saydık, 14 bin 604'e düştü." ifadelerine yer verdi.

"CHP ŞİDDETLE KORKTU"

Kendilerinin sandıkların tamamının sayılmasını talep ettiklerini yineleyen Özel, şöyle devam etti:

"CHP şiddetle korktu. Niye? Fark giderek kapanmaktaydı. Tabii Seçim Kurulunun bugüne kadar yerleşmiş içtihatları var. Sandıkların tekrar sayılması konusunda yerleşmiş bu içtihatlarına bağlı kalarak bizim çok haklı taleplerimizi ve çok gerekçelendirerek ileri sürmüş olduğumuz yeniden sayım talebini çok kısmen, biz spesifik olarak bazı sandık numaralarını vererek şu sandıklarda usulsüzlük var dedik. Bakın, 31 ilçenin kararı çıktı, bunun 21 ilçesinde biz sondajlamayla şu sandıklarda problem var, sandık sonuç tutanaklarıyla, sayım döküm cetvellerinde eksikler var dediğimiz hususları haklı buldu, 51 sandıkta sayım kararı aldı.

Daha bizim sondajlamamız parti olarak devam ediyor. Onu da inşallah önümüzdeki süreçte itiraz yolu daha kapanmadı, onu da getireceğiz ve ne derece bu seçimlerin usulsüz, şaibe altında yapıldığını bir kez daha ispat edeceğiz."

Recep Özel, bir gazetecinin, "31 ilçe kararı ne oldu?" şeklindeki sorusu üzerine, "31 ilçede bizim sondajlama olarak yapmış olduğumuz bu sandıkların tek tek çeteleleri, sayım döküm cetveli kontrol etti, bizim haklı olduğumuz çıktı. Bütün diğer taleplerimizin sayım kararlarına yönelik daha önceki içtihatlarına uygun olarak kabul edilmedi ama bu sürecin bittiği anlamına da gelmiyor." şeklinde konuştu.

Bir başka gazetecinin sorusunu yanıtlayan Özel, şunları söyledi:

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

"31 ilçedeki tamamına dönük talebimizin bir sondajlama, örnekleme olarak bazı sandık numaraları vermiştik, buralarda eksikler var demiştik, onları haklı buldu, onların sayımına karar verdi. Diğerleri yönünden talebimiz evet reddoldu ama bu sürecin bittiği anlamına da gelmiyor. 298 sayılı yasanın 130. maddesine göre itiraz süreci devam ediyor, o sayımla ilgili sonuçlar da buraya gelecek. Bizim daha başka taşıma seçmenden tutun, usulsüz sandık kurulu başkanlarına kadar 130. maddeye göre süreci buraya yine taşıyacağız, süreç devam ediyor."

Özel, "51 sandığın biz numaralarını verdik sondajlama usulüyle. 31 bin sandıktan sondajlama usulü aldık ve dilekçelerimizde örnekleme yöntemiyle bakın buralarda problem var dedik. Kurul da bizim o problem gördüklerimizi haklı buldu ve onların sayımına karar verdi. Bu tespitlerimiz devam ediyor. Bakın biz 51 sandığı buraya getirdik, tespit edildi. Diğer sandıklarla ilgili tespitlerimiz de devam ediyor, onları da 298 sayılı yasanın 130. maddesi kapsamında yine getireceğiz buraya." dedi.

"OLAĞANÜSTÜ İTİRAZ YOLUYLA GELECEĞİZ"

"Bundan sonraki itiraz usulü tam kanunsuzluk başvurusu mu olacak?" şeklindeki bir soruya Özel, "Olağanüstü itiraz yoluyla geleceğiz. Sürecimiz devam ediyor, hayırlı olsun diyorum ben herkese." karşılığını verdi.

Özel, "Bundan sonraki süreçle ilgili, mazbatanın alınmasıyla ilgili herhangi bir sıkıntı var mı?" sorusu üzerine, "Mazbataya İl Seçim Kurulu karar verecek. İl Seçim Kurulu da bu kararı verirken il birleştirme tutanağı tutması lazım. Tüm sandıklardaki bu geçerli geçersiz, şu anda, şu saatte hala bazı yerlerde sayımlar devam ediyor ve şu anda karar verilenler de sayılacak. Ondan sonra olağanüstü yolu bekler beklemez, o İl Seçim Kurulunun vereceği bir karardır. Süreç devam ediyor, ona bizim karışmamız mümkün değil." diye konuştu.

Bir gazetecinin, "Buradan çıkacak karar bekleniyor İl Seçim Kurulu tarafından" şeklindeki ifadelerine karşılık Özel, şunları kaydetti:

"Yok, il birleştirme tutanakları şu anda tutulmadığı için şu anda verilmesi zaten hukuken de mümkün değil. Buna o kadar acele etmesine de gerek yok. Sonuçta sandıkların tamamı açılmış olma kararı çıksaydı bekleyecekti. Ben bir kez daha söylediğimi söyleyim, bakın yüzde 6'lık bir kısım sandıklar açıldı fark 29 binden 14 bin 600'e düştü.

Yüzde 94'ü bunun eğer açılsaydı, tam sayımı sağlayabilmiş olsaydı biz inanıyoruz ki Binali Yıldırım İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıydı. Tabii Yüksek Seçim Kurulu bugüne kadarki yerleşmiş içtihatlarına, kararlarına göre bu tümünü sayma noktasına sıcak bakmadılar. Çok haklı gerekçeler sunduk, çok haklı taleplerimiz vardı, çok hukuki metinlerle önlerine gittik ama böyle bir ret kararı çıktı. Yüksek Seçim Kurulu burada bir tarihi karar altına imza atacaktı. Fark binde birlere, bir ilçedeki 1 oy değil mesela 0,70 oya tekabül eden bir oranda seçimin neticesi, dünyada böyle bir seçim, böyle bir arada fark yok."

Özel, bir başka soru üzerine ise 51 sandıkta tüm oyların sayılacağını, her bir sandıkta 350 seçmenin bulunduğunu, bunun da yaklaşık 17-18 bin seçmene tekabül edeceğini sözlerine ekledi.