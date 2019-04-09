09 Nisan 2019 Salı27 Recep 1440
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Belediye başkanı birim müdürlerinin makam araçlarını kaldırdı

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MHP'den Amasya Belediye Başkanı seçilen Mehmet Sarı, seçim öncesinde verdiği sözü tutarak göreve başladıktan sonra, belediyenin birim müdürlerine ait makam araçlarını kaldırdı.
Belediye başkanı birim müdürlerinin makam araçlarını kaldırdı
Belediye başkanı birim müdürlerinin makam araçlarını kaldırdı Belediye başkanı birim müdürlerinin makam araçlarını kaldırdı Belediye başkanı birim müdürlerinin makam araçlarını kaldırdı

Mazbatasını alarak 3 Nisan günü göreve başlayan Sarı, belediye bünyesinde bulunan birim müdürlerinin makam araçlarının toplatılması talimatını verdi.

 

Makam araçlarının anahtarlarını, kurduğu ulaştırma birimine teslim ettiren Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim döneminde vatandaşlara verdiği sözleri tek tek yerine getirdiklerini söyledi.
 

Belediye olarak vatandaş odaklı hizmet verecekleri ifade eden Sarı, sözlerini şöyle sürdürdü:

 

"Bizim makam odamızın kapısı olmayacak dedik, huzurunuzda kapıyı söktük. İlk cuma vatandaşlarımızla buluşacağız dedik, 5 bin kişiyle yemek yedik. Biz, makam araçları kullanılmayacak dedik, hiç kimse belediyenin aracıyla evine gidemeyecek diye bir vaadimiz vardı. Bugün araçlarımızı topladık, arkadaşlarımıza konuyu anlattık, ulaştırma birimine teslim edilmesini istedik. Birkaç gün sonra da araçlarımızla ilgili ne yapacağımızı, satacağımızı veya diğer işlerde kullanacağımızı size beyan edeceğiz."
 

- "Sadece bir hizmet aracımız olacak"

Toplamda 15 aracın kaldırıldığı ve bu araçlarının her birinin aylık maliyetinin 10 bin lira civarında olduğunu ve bu şekilde tasarruf da sağlanacağını anlatan Sarı, şunları kaydetti:
 

"Sadece bir hizmet aracımız olacak, arkadaşlarımızın işi olduğunda onu alıp kullanacak, bir tane de belediye başkanlığı makamının aracı var, temsiliyet açısından, onun da evin önünde durması yasak. Belediyenin hiçbir aracı, makamı mevkisi ne olursa olsun, hiç kimsenin evinin önünde durmayacak. Amasya'nın bir ucunda bir ucu 8 kilometre, belediyemiz ortada 4 kilometre. Sabahları zabıta müdürümüz gelirken sokaklar düzgün mü ona bakacak, temizlik işleri müdürümüz sokaklar temiz mi ona bakacak, fen işleri müdürümüz yapılacak bir iş varsa onu tespit edecek. Bunun yanında vatandaşlarla selamlaşarak gelecekler ve vatandaştan kopuk olamayacaklar."

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