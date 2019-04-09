Adana merkezli 8 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polislikten KHK ile ihraç edilmiş 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
09 Nisan 2019 Salı27 Recep 1440
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8 ilde FETÖ operasyonu
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