Ayrıntılar birazdan...
09 Nisan 2019 Salı27 Recep 1440
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- Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
- İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
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Belediye otobüsü devrildi: 25 yaralı
Gaziantep'te Beykent-Düztepe hattında yolcu taşıyan ve kontrolden çıkan belediye otobüsü devrildi. İlk bilgilere göre, kazada yaralanan 25 kişi kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
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