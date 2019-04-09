09 Nisan 2019 Salı27 Recep 1440
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YSK'nın İstanbul kararına AK Parti'den ilk tepki!

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, YSK'nın İstanbul kararını değerlendirdi.
YSK'nın İstanbul kararına AK Parti'den ilk tepki!
YSK'nın İstanbul kararına AK Parti'den ilk tepki! YSK'nın İstanbul kararına AK Parti'den ilk tepki! YSK'nın İstanbul kararına AK Parti'den ilk tepki!

Yavuz,'Bir takım hileli yollar ile sahtekarlıklarla seçmen kaydırması yapılmış dedik ve bunu belgeler ile ortaya koyduk. Bu sayı az değil. Bu sayı belki 10 binlerle ifade edilir. Bunu dikkate almamak doğru değil. Bunun altında bir şeyler arıyoruz.' dedi.

 

Ali İhsan Yavuz'un açıklamaları şöyle:

Her şey bu kadar netken talebin YSK tarafındn kabul edilmemesini anlamış değiliz. Hukuki yolları sonuna kadar deneyeceğiz. Seçimin sonucuna tesir edecek çok net veri var ortada. Elbette seçmen listeleri kesinleşmiştir ama burada organize bir suç var.

 

"BUNUN ALTINDAN BİR ŞEYLER ARIYORUZ"

Bir takım hileli yollar ile sahtekarlıklarla seçmen kaydırması yapılmış dedik ve bunu belgeler ile ortaya koyduk. Bu sayı az değil. Bu sayı belki 10 binlerle ifade edilir. Bunu dikkate almamak doğru değil. Bunun altında bir şeyler arıyoruz.

"DİYORUZ Kİ SANDIK BAŞINDA BİR ŞEYLER OLDU..."

5 bin kişinin bu şekilde görevlendirilmiş olduğunu gördük. Diyoruz ki sandık başında bir şeyler oldu, yapılmaması gereken bir liste yapıldı, göreve verilmemesi gereken kişilere görev verildi. YSK nezdinde olağanüstü itiraz yoluna gitmiş olacağız.

"51 SANDIK BİZİM VERDİĞİMİZ ÖRNEKLEMEYDİ, YSK'NIN KARARINI ANLAYAMIYORUZ"

51 sandığın sayılacak olması da ilginç. Şu sandıklar bunlara örnek olarak gösterilebilir demiştik. Bunlar sadece örneklendirmeydi. YSK bu örneklendirmeye bakmış ve bunlarda sayım yapalım demiş. Biz bütün sandıklarda bu örneklemeyi verseydik tüm sandıklarda mı sayım yapılacaktı. Onlar sadece örneklemeydi .Örneklemede yapılacak sayımlar hiçbir şey ifade etmez.

"UMARIM Kİ YSK, CHP'NİN ÇIKIŞLARINDAN ETKİLENMEMİŞ OLSUN"

CHP'nin yetkilileri bir takım çıkışlarda bulundu umuyorum ki YSK bu çıkışlardan etkilenmiş olmasın. Bu çıkışlardan etkilenmemiş olduğunu düşünmek istiyorum. Daha hiçbir şey bitmedi.

"İSTANBUL İÇİN OLAĞANÜSTÜ İTİRAZ HAKKIMIZI KULLANACAĞIZ"

Büyükçekmece ile ilgili yeniden bir seçim olsun diye talebimizi ilettik. Bu talebin arkasından da yine olağanüstü itiraz süreci söz konusudur. Bütün İstanbul için de bu hakkımızı kulanacağız.

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