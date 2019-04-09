Trump'ın kararına ilk destek Suudi Arabistan'dan

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran Devrim Muhafazları'nı terör örgütü ilan etmesinden memnuniyet duyulduğu açıklandı.
ABD'NİN KARARINA İRAN'DAN MİSİLLEME GELMİŞTİ
Trump dün, İran ordusuna bağlı İran Devrim Muhafazları'nı terör örgütü ilan etmişti. Bu kararla ABD ilk defa başka bir ülkenin ordusunu terör listesine almış oldu.
İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi de Devrim Muhafızları Ordusunun yabancı terör örgütleri listesine dahil edilmesine karşılık, ABD Merkez Kuvvetlerini (CENTCOM) terör örgütleri listesine aldığını duyurmuştu.