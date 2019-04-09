09 Nisan 2019 Salı27 Recep 1440
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Trump'ın kararına ilk destek Suudi Arabistan'dan

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Suudi Arabistan, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran Devrim Muhafazları'nı terör örgütü ilan etmesini memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.
Trump'ın kararına ilk destek Suudi Arabistan'dan
Trump'ın kararına ilk destek Suudi Arabistan'dan Trump'ın kararına ilk destek Suudi Arabistan'dan Trump'ın kararına ilk destek Suudi Arabistan'dan

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran Devrim Muhafazları'nı terör örgütü ilan etmesinden memnuniyet duyulduğu açıklandı.

 

ABD'NİN KARARINA İRAN'DAN MİSİLLEME GELMİŞTİ

Trump dün, İran ordusuna bağlı İran Devrim Muhafazları'nı terör örgütü ilan etmişti. Bu kararla ABD ilk defa başka bir ülkenin ordusunu terör listesine almış oldu.

 

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi de Devrim Muhafızları Ordusunun yabancı terör örgütleri listesine dahil edilmesine karşılık, ABD Merkez Kuvvetlerini (CENTCOM) terör örgütleri listesine aldığını duyurmuştu.

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