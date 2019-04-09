Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Pençe Operasyonu kapsamında Irakkuzeyine icra edilen hava harekâtı ile PKK bölücü terör örgütünün kırmızı liste ile aranan elebaşılarından Savaş Porsipi kod adlı Mehmet Soysüren etkisiz hale getirildi'' denildi.
09 Nisan 2019 Salı27 Recep 1440
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PKK'ya büyük bir darbe daha! Elebaşı öldürüldü...
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