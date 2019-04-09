Gökçek'ten iki yeni öneri!

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek, İstanbul'daki seçim sonuçları için iki öneride bulundu. Gökçek, "Ya bütün sandıklar sayılmalı ya da seçim yenilenmelidir" dedi.

YSK, İstanbul için resmi sonuçu açıklamazken Erdoğan seçimde tümden usulsüzlük açıklaması yaparken Melih Gökçek'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Gökçek, "Ya bütün sandıklar sayılmalı ya da seçim yenilenmelidir" dedi.

Melih Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Suçu insani bir hata olarak kabul etmek insan zekasına hakarettir." diyerek ". Suç müteselsil suçtur ve örgütlüdür. Ya bütün sandıklar sayılmalı ya da seçim yenilenmelidir." dedi.

İşte Gökçek'in o paylaşımı;

"İstanbul Belediye Başkanlık seçimlerinde hırsız ve metodları o kadar çeşitli ki insan hafsalası duruyor. Suçu insani bir hata olarak kabul etmek insan zekasına hakarettir. Suç müteselsil suçtur ve örgütlüdür. Ya bütün sandıklar sayılmalı ya da seçim yenilenmelidir."