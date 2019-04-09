İstanbul'da "sahte seçmen" operasyonu

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde sabah saatlerinde sahte seçmen operasyonu başlatıldı. Operasyonda seçim öncesi 11 bin 186 kişinin adresini taşındığı iddiası araştırılıyor.
Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde toplanan polis ekipleri, belirlenen adreslere giderek ikamet kaydı tespiti yapıyor. Polis ekipleri seçmenlerin taşındığı iddia edilen adreslerde inceleme yaparak kayıtlı görülen kişilerin burada oturup oturmadıklarını kontrol ediyor.
Öte yandan söz konusu incelemeye ilişkin herhangi bir gözaltı işlemi uygulanmadığı öğrenildi.
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, hafta sonu yaptığı açıklamasında Büyükçekmece'ye seçim öncesinde il ve ilçe dışından taşınan kişilerin ikamet adresi olarak anaokulu, TIR garajı, boş arsalar, inşaatların gösterildiğini söylemişti.