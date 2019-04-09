09 Nisan 2019 Salı27 Recep 1440
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Ruhani ABD'yi tehdit etti

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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin daha fazla baskı kurması halinde IR8 santrifüjler geliştireceklerini duyurdu.
Ruhani ABD'yi tehdit etti
Ruhani ABD'yi tehdit etti Ruhani ABD'yi tehdit etti Ruhani ABD'yi tehdit etti

Donald Trump yönetimindeki ABD, dün İran Devrim Muhafızları'nı terör örgütü olarak ilan etti.

Bu olayın hemen ardından ise İran hükümeti, ABD'ye misilleme yaparak ABD ordusunu terör listesine ekledi.

RUHANİ'DEN TEHDİT

Yaşanan gerginliği değerlendiren İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün bir açıklama yaptı.

"SANTRİFÜJLER GELİŞTİRECEĞİZ"

Ruhani, Washington'un Tahran'a baskıyı sürdürmesi halinde ülkesinin IR-8 adı verilen yeni model uranyum zenginleştirmede kullanılan santrifüjler geliştireceğini duyurdu.

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