İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin merkez üssünü Akdeniz'de, Antalya'nın Kaş ilçelerinin 88.79 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 11.22'de meydana geldi. Deprem, yerin 23.72 kilometre derinliğinde kaydedildi.
09 Nisan 2019 Salı27 Recep 1440
- AK Parti'den İstanbul açıklamasıAkdeniz'de korkutan deprem!Diyanet 2019 yılı fitre miktarını açıkladıRuhani ABD'yi tehdit ettiBurcu Çetinkaya gücüm yetmedi deyip başörtüsünü çıkardıAnayasa Mahkemesinden 'askerlikte yaş' kararıİstanbul'da "sahte seçmen" operasyonuGökçek'ten iki yeni öneri!PKK'ya büyük bir darbe daha! Elebaşı öldürüldü...Çiftlikbank iddianamesi kabul edildi
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
- İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
İmsak 04:59 Güneş 06:29 Öğle 13:11 İkindi 16:49 Akşam 19:43 Yatsı 21:07
- 22°C Adana
- 16°C Adıyaman
- 12°C Afyon
- 10°C Ağrı
- 23°C Amasya
- 10°C Ankara
- 19°C Antalya
- 23°C Artvin
- 13°C Aydın
- 15°C Balıkesir
- BIST: 98.469 1.54
- Altın: 236,771 -0.26
- Dolar: 5,6518 -0.64
- Euro: 6,3717 -0.58
Akdeniz'de korkutan deprem!
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
AK Parti'den İstanbul açıklamasıAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, yerel seçimlerde İstanbul'da sonuçlarına itiraz sürecine ilişkin ''Oyların tamamının sayımına ilişkin yüzde 6 sayılmışken geldiğimiz noktada fark 29 binlerden 14 binlere indi'' dedi.
Akdeniz'de korkutan deprem!Akdeniz'de, merkez üssü Antalya'nın Kaş ilçesi açıkları olan Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Diyanet 2019 yılı fitre miktarını açıkladıDin İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, 2019 fitre miktarını 23 lira olarak belirledi.
İstanbul'da "sahte seçmen" operasyonuİstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde sahte seçmen operasyonu başlatıldı. Büyükçekmece'deki incelemeye ilişkin herhangi bir gözaltı işlemi uygulanmadığı öğrenildi.
Gökçek'ten iki yeni öneri!Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek, İstanbul'daki seçim sonuçları için iki öneride bulundu. Gökçek, "Ya bütün sandıklar sayılmalı ya da seçim yenilenmelidir" dedi.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Anayasa Mahkemesinden 'askerlikte yaş' kararı
- Emrah'ın oğlu askere gitti
- Başkan seçilince sözünü tutup, cep telefonu numarasını paylaştı
- Ünlü oyuncuya avukat şoku: DOLANDIRILDI
- Türkiye'nin ilk engelli belediye başkanı oldu
- Aldığı oy oranı şaşkına çevirdi
- Oylar eşit çıkınca bakın ne yaptılar!
- Ünlü sanatçı: Akbil'le gezmek çok rahat
- Erhan Çelik'e 2 yıl hapis cezası verildi
- Öfkeli pilot eşinin bulunduğu binaya daldı
- "Çaldıklarını ver affedeyim"
- Neşet Ertaş'ın kardeşi vefat etti
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.